İŞKUR müjdeli haberi duyurdu: KPSS yok üniversite yok tam 5 bin 355 personel alınacak

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla ülke genelinde toplam 5 bin 355 personel alımı gerçekleştirileceği açıklandı. KPSS şartı aranmayan ilanlarda özellikle güvenlik görevlisi ve temizlik personeli kadroları öne çıkarken, başvuruların alınmaya başlandığı bildirildi.
İŞKUR’da yayımlanan güncel ilanlarla birlikte özel sektörde görevlendirilmek üzere binlerce personel alımı için başvurular başladı. KPSS şartının aranmadığı alımlarda, en az ilkokul mezunu adayların çeşitli kadrolara müracaat edebileceği açıklandı.
Türkiye genelinde birçok şehirde geçerli olacak ilanlarda güvenlik görevlisi ve temizlik personeli kadroları öne çıktı.
BİNLERCE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALINACAK
İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlara göre toplam 1.289 güvenlik görevlisi alımı yapılacak.
Kadrolar şu şekilde sıralandı:
▪️ 722 güvenlik görevlisi
▪️ 461 silahsız özel güvenlik görevlisi
▪️ 106 silahlı özel güvenlik görevlisi
Başvuru yapacak adayların geçerli özel güvenlik kimlik kartına sahip olması ve vardiyalı çalışma sistemine uyum sağlayabilmesi gerekiyor.
İlanlarda en büyük kontenjan ise temizlik personeli kadrolarında ayrıldı. Toplam 4 bin 66 kişilik alım yapılacağı açıklandı.
▪️ 3 bin 690 temizlik görevlisi
▪️ 359 beden işçisi (temizlik)
▪️ 17 hastane temizlik görevlisi yer aldı.
KPSS ŞARTI VE MEZUNİYET SINIRI YOK
İlanlarda KPSS şartı aranmaması dikkat çekerken, bazı kadrolarda en az ilkokul mezunu olmak yeterli sayıldı.
Başvuru şartları arasında:
▪️ Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
▪️ İŞKUR’a kayıtlı olmak
▪️ Görevi yapmaya engel sağlık sorununun bulunmaması
▪️ Kadroya göre gerekli özel şartları taşımak yer aldı.