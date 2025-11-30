İslam Memiş "batacaklar" diyerek uyardı: 2026'nın şampiyonunu açıkladı: Altın değil, dolar hiç değil...

Fiziki mi, sanal mı? Gümüş yatırımı nasıl yapılır?





Yatırımcılardan gelen yoğun sorular üzerine gümüşe nasıl yatırım yapılacağını da açıklayan Memiş, "Gümüş iki şekilde alınabilir: Fiziki veya sanal. Bankadan gümüş hesabı açarak işlem yapabilirsiniz ya da Kapalıçarşı’dan gram veya 1 kg külçe şeklinde fiziki alım yapabilirsiniz. Mantık altınla aynıdır" dedi.





Gümüş takıların bozdurulamadığına dair yanlış algıya da değinen Memiş, "Gümüş takılar da hurda olarak bozdurulabiliyor. Burada sorun tüketicide değil, alışveriş yapılan yerdedir" diyerek sözlerini noktaladı.