İslam Memiş "batacaklar" diyerek uyardı: 2026'nın şampiyonunu açıkladı: Altın değil, dolar hiç değil...

Piyasaların yakından takip ettiği Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2025'i geride bırakmaya hazırlanırken yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu. 2026 yılını "manipülasyon yılı" olarak tanımlayan Memiş, "şampiyon" ilan ettiği yatırım aracını açıklarken, "batacak" dediği yatırımcı profilini de net bir dille işaret etti. Altın mı, gümüş mü, yoksa döviz mi? İşte İslam Memiş'in ezber bozan analizleri, gümüş için hedef fiyatı ve 2026 projeksiyonu...
Altın ve para piyasalarının deneyimli ismi İslam Memiş, 2025’in son günlerine girilirken yatırımcılar için yol haritasını çizdi. 2026 yılını "Manipülasyon Yılı" ilan eden Memiş, yeni yılın şampiyonunu açıklarken, kısa vadeli ve kaldıraçlı işlem yapanlar için "batacaklar" uyarısında bulundu.
"2026 Yılının Tartışmasız Şampiyonu: Gümüş"
Gümüşün performansına dikkat çeken Memiş, Ekim ayındaki tarihi zirvelerin ardından piyasanın yeni bir rekorla tanıştığını belirtti. Gümüşün gram fiyatının 73,97 TL, ons fiyatının ise 54 dolar seviyelerinde olduğunu hatırlatan Memiş, bu yükselişin arkasındaki teknik nedeni şu sözlerle açıkladı:
"Gümüşteki yükselişin temel nedeni altın-gümüş rasyosundaki gerilemedir. Rasyo 77 seviyesine gerileyince gümüş, altına kıyasla yatırımcısına daha fazla kazandırdı. Net bir şekilde söylüyorum; 2025’in şampiyonu gümüştü, 2026’nın şampiyonu da yine gümüş olacak. 2026 yılında rasyonun 67 seviyelerine kadar çekilmesini bekliyorum, bu durum gümüş fiyatlarını daha da yukarı taşıyacaktır."
Kasım ayında ons gümüşte yaşanan geri çekilmeleri bir alım fırsatı olarak değerlendiren analist, "45,5 dolar seviyesinden alım yapan yatırımcı çok doğru bir karar verdi" ifadelerini kullandı.
"Kaldıraçlı işlem yapanlar batacak"
İslam Memiş, 2026 yılına dair en sert uyarısını ise yatırım stratejileri üzerine yaptı. Gelecek yılın piyasa dinamiklerinin çok farklı olacağını vurgulayan Memiş, yatırımcıları şu sözlerle uyardı:
"2026 yılı manipülasyon yılı olacak. Bir ay sert düşüşlerin, bir ay sert yükselişlerin yaşandığı, öngörülebilirliğin azaldığı bir piyasa bizi bekliyor. Bu ortamda en çok kaybedenler kısa vadeli al-sat yapanlar, kaldıraçlı işlem açanlar olacak. Kaldıraçlı işlem yapanlar batacak. O yıl için yatırım stratejimiz net olmalı."
Gram altın için yıl sonu hedefi ve "barış" senaryosu
Altın fiyatları üzerindeki jeopolitik baskılara değinen Memiş, özellikle Rusya-Ukrayna hattındaki gelişmelerin belirleyici olacağını söyledi. 2026'nın ilk çeyreğinde bu cepheden bir barış haberi beklediğini ifade eden Memiş, olası senaryoları şöyle sıraladı:
"Eğer beklediğim barış haberi gelirse, ons altının 4.000 doların altına sarkması mümkün. 3.900, 3.850 hatta 3.800 dolar seviyeleri sürpriz olmaz. Gram altın tarafında ise şu an Kapalıçarşı’da fiziki fiyat 5.831 TL. Jeopolitik riskler artarsa 6.000 TL görülebilir. Ancak barış senaryosunda yıl sonu kapanışı 5.500–5.750 TL aralığında olabilir. Genel beklentim ise 5.700–6.000 TL bandıdır."
"Dolar yatırım aracı değil, Euro daha cazip"
Döviz piyasalarını da değerlendiren İslam Memiş, doların yatırım aracı olma işlevini yitirdiğini savundu. Euro/Dolar paritesindeki 1,1580 seviyesini "ucuz" olarak nitelendiren Memiş, yatırımcılara şu tavsiyede bulundu:
"Bir varlık çok yükselmişse, karşısında düşük kalanı değerlendirmek mantıklıdır. Altın şu an maliyetli ve riskli, Euro ise daha mantıklı geliyor. 2026’nın ilk çeyreği için paritede 1,21 seviyesini öngörüyorum. Kağıt parayı seven yatırımcılar için önümüzdeki 4 yılda Çin Yuanı ve Rus Rublesi, Dolar ve Euro'dan daha iyi performans gösterecektir."
Fiziki mi, sanal mı? Gümüş yatırımı nasıl yapılır?
Yatırımcılardan gelen yoğun sorular üzerine gümüşe nasıl yatırım yapılacağını da açıklayan Memiş, "Gümüş iki şekilde alınabilir: Fiziki veya sanal. Bankadan gümüş hesabı açarak işlem yapabilirsiniz ya da Kapalıçarşı’dan gram veya 1 kg külçe şeklinde fiziki alım yapabilirsiniz. Mantık altınla aynıdır" dedi.
Gümüş takıların bozdurulamadığına dair yanlış algıya da değinen Memiş, "Gümüş takılar da hurda olarak bozdurulabiliyor. Burada sorun tüketicide değil, alışveriş yapılan yerdedir" diyerek sözlerini noktaladı.