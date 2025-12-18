Kanser olduğunu öğrendi, moral olsun diye kızıyla bu işe başladı: Herkes reçeteyle gidiyor, Türkiye'nin dört yanına gönderiyorlar

"İnsanlar buraya reçeteyle geliyorlar. Şeker, kanser, bağırsak problemi yaşayan, böbrek yetmezliği olan hastalara özel üretimler yapıyorum. İnsanların burada şifa bulması beni mutlu ediyor. Mutlu oldukça da daha fazla üretim yapıyorum. Sağlığına kavuşmak isteyenlere karşı kendimi sorumlu hissediyorum. Hem kendim sağlıklı besleniyorum hem de benim gibi rahatsızlık geçirenlere güzel bir yol gösterdiğimi düşünüyorum."





Güneşer, işini severek sürdürdüğünü ve her geçen gün de yaptıkları yiyeceklere talebin arttığını dile getirdi.