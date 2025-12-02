Kasım ayının en çok satan otomobilleri açıklandı: İşte listedeki 10 model ve güncel fiyatları

Türkiye otomotiv pazarında kasım ayı hareketli geçti. Satışların arttığı ayda özellikle SUV modeller güçlü bir ivme yakalarken, elektrikli araçlardaki yükseliş devam etti. Tesla Model Y, BYD Seal U, Nissan Qashqai, Toyota Corolla, Duster ve Volkswagen T-Roc gibi popüler modeller ilk 10 listesinde dikkat çekici satış performansları sergiledi. 2025 Kasım ayının en çok satan otomobilleri, fiyat güncellemeleri ve segment bazlı analizler için tüm detayları derledik.

1 /12 Türkiye otomotiv pazarı yılı tamamlarken güçlü bir ivme yakaladı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, kasım ayında toplam otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla %9,82 artarak 132 bin 984 adede yükseldi. Pazarda özellikle SUV sınıfındaki modellerin belirgin bir üstünlük kurduğu görülüyor.

2 /12 Kasım Ayında SUV Fırtınası

Tüketicinin tercihi bu ay da değişmedi: SUV modeller listede adeta ağırlığını koydu. Hem içten yanmalı hem de elektrikli seçeneklerin yoğun rekabeti dikkat çekti. Aşağıda 2025 Kasım ayının en çok satan 10 otomobili ve güncel satış fiyatları yer alıyor.



3 /12

10. Sıra - Toyota C-HR (2.396 adet)

Fiyat: 1.995.000 TL C7 segmentinin iddialı oyuncusu Toyota C-HR, kasım ayında 2 bin 396 satışla listeye 10. sıradan giriş yaptı.



4 /12 9. Sıra - Volkswagen T-Roc (2.435 adet)

Fiyat: 2.384.000 TL Volkswagen’in sevilen C7 SUV modeli T-Roc, ay boyunca 2 bin 435 adetlik satışla 9. sıraya yerleşti.

5 /12 8. Sıra - Tesla Model Y (2.535 adet)

Fiyat: 2.349.300 TL Elektrikli otomobil pazarının en popüler modellerinden Model Y, 2 bin 535 adetlik satışla 8. sıranın sahibi oldu.

6 /12 7. Sıra - Volkswagen Taigo (2.662 adet)

Fiyat: 1.886.000 TL B7 segmentindeki Volkswagen Taigo, satışlarını artırarak kasım ayında 7. sıraya yükseldi.

7 /12 6. Sıra - Toyota Corolla (3.045 adet)

Fiyat: 1.750.000 TL Dünyanın en çok tercih edilen modellerinden Corolla, Türkiye’de de güçlü konumunu sürdürerek ayı 6. sırada tamamladı.



8 /12 5. Sıra - Renault Duster (3.275 adet)

Fiyat: 1.745.000 TL C7 segmentinin uygun fiyatlı ve dayanıklı seçeneklerinden Duster, 3 bin 275 adetlik satışla ilk 5'e girme başarısı gösterdi.

9 /12 4. Sıra - Nissan Qashqai (3.376 adet)

Fiyat: 2.419.300 TL SUV sınıfının sevilen modeli Qashqai, kasımda 3 bin 376 satışla zirve yarışında üst sıralarda yer aldı.



10 /12 3. Sıra – BYD Seal U (3.940 adet) Fiyat: Elektrikli: 2.486.750 TL Plug-in Hibrit: 2.358.000 TL Son dönemde Türkiye pazarında hızlı bir yükseliş yaşayan Çinli BYD, Seal U modeliyle kasımda büyük bir sürpriz yaparak 3. sıraya yerleşti.

11 /12 2. Sıra - Renault Clio (4.468 adet)

Fiyat: 1.536.000 TL B2 segmentinin en çok tercih edilen modeli Clio, kasım ayında 4 bin 468 satışla listenin ikincisi oldu.