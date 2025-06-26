Kilosu 250 TL'den satılıyor: Avrupa sofralarında yerini alıyor

Üretici Ümmet Güngör, "Yeni sezona başladık. Kekiklerimizi dağlardan topluyoruz, yoğurdumuzu Engizek Dağı'nın eteklerinden temin ediyoruz. Tarhanamızı doğal ve hijyenik ortamda üretiyoruz. Hazırladığımız bu lezzeti Kahramanmaraş'tan yurt geneline ve yurt dışına ulaştırıyoruz. En doğal ve hijyen tarhanayı vatandaşın beğenisine sunuyoruz. Bize sabahın erken saatlerinde hayat başlıyor. Önce pişiririz, soğutma ve yoğurt ile kekiğini ekledikten sonra 1 günlük bekleme sonrası serime hazır oluyor. Serim sonrası önce firik, sonra cips şeklinde tarhana oluyor. Burada ürünlerimizi kurutup ve paketleyip müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz" dedi. Organik ve doyurucu özelliği olan tarhananın kilogram fiyatının şu anda 250 TL olduğuna da değinen Güngör, eskiden sadece Maraş'ta tüketildiğini şimdi artık çevre illerin yanı sıra Avrupa'daki ülkelere gittiğini anlattı.