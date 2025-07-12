Kimsenin fark etmediğini onlar gördü: Pandemide denediler, şimdi talebe yetişmek için gece gündüz çalışıyorlar

Öncelikle mum üretimiyle yola çıktıklarını anlatan Kasap, şöyle konuştu:





"Bir sürü malzeme aldık. Bunların istediğimiz standartta olmadığını gördük. Elimizi bu dalda neye atsak malzemeler teknik olarak bizi tatmin etmedi. O malzemelerle çıkardığımız ürünleri de beğenmedik. Böyle olunca bu nasıl geliştirilebilir diye düşünmeye başladık. Bir üretim süreci başladı."





Kasap, ürünlerini alanlara teknik destek de verdiklerini ifade ederek, "Amacımız müşterinin aldığı malzemelerle iyi bir ürün çıkarması. Ürünü satabilmesini yani bir değer haline getirmesini sağlamayı hedefliyoruz." dedi.



