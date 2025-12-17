Yeni Şafak
Kirayı IBAN'la gönderenler dikkat: Mahkeme ödemeyi geçersiz saydı! Hem evden atıldı hem borçlu çıktı

Kirayı IBAN'la gönderenler dikkat: Mahkeme ödemeyi geçersiz saydı! Hem evden atıldı hem borçlu çıktı

17/12/2025, Çarşamba
G: 17/12/2025, Çarşamba
Kiracı ev sahipleri arasındaki davalara her geçen gün bir yenisi daha eklenirken mahkemeden binlerce kişiyi yakından ilgilendiren emsal niteliğinde bir karar çıktı. "Ben kiramı günü gününe ödüyorum, elimde banka dekontum da var, bana bir şey olmaz" diyorsanız çok büyük bir yanılgı içindesiniz. Yargı, milyonlarca kiracının yıllardır "aile içidir, bir şey olmaz" diyerek yaptığı o yaygın alışkanlığa son noktayı koydu. İşte detaylar.

Kira ödemelerini ev sahibinin eşi, çocuğu veya bir yakınının hesabına yapan binlerce kiracı için yargıdan şoke eden bir haber geldi. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, sözleşmede açık hüküm yoksa bu ödemelerin "yapılmamış" sayılacağına hükmetti. İyi niyetle yapılan havale, kiracıyı hem evinden etti hem de borçlu çıkardı.

ÖDEME YAPILDI AMA BORÇ BİTMEDİ


Dava konusu olayda bir kiracı, kira bedellerini düzenli olarak ev sahibinin eşinin banka hesabına yatırdı. Ancak mülk sahibi, kiraların kendisine ödenmediğini iddia ederek icra takibi başlattı. Konu yargıya taşındığında ise mahkeme, kiracıyı şoke eden bir detaya dikkat çekti: "Yetki Belgesi."

Mahkeme heyeti, kira sözleşmesinde ödemenin üçüncü bir kişiye (eş bile olsa) yapılabileceğine dair yazılı bir madde veya yetkilendirme bulunmadığını tespit etti. Sonuç olarak, para ev sahibinin hanesine girmiş olsa da, hukuken kira borcunun ödenmediğine hükmedildi.

HEM TAHLİYE HEM DE İNKAR TAZMİNATI ŞOKU


Karar sadece borcun devam ettiğinin tespitiyle sınırlı kalmadı. Mahkeme, kiranın usulüne uygun ödenmemesi nedeniyle kiracının tahliyesine karar verdi.


Dahası, kiracının "Ben parayı eşine yatırdım" diyerek borca yaptığı itirazı haksız bulan mahkeme, kiracıyı bir de icra inkar tazminatı ödemeye mahkum etti. Böylece kiracı; hem evinden oldu, hem kirayı ikinci kez ödeme riskiyle karşılaştı hem de tazminat yükü altına girdi.

UZMANLARDAN 'YAZILI BELGE' UYARISI


Hukukçular, bu kararın emsal teşkil ettiğini belirterek kiracıları uyarıyor. NTV'de yer alan bilgilere göre; mağduriyet yaşamamak için şu iki kurala mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor:

Sözleşmeyi kontrol edin: Kira kontratında, ödemenin yapılacağı IBAN numarası ve hesap sahibinin adı açıkça yazmalıdır.

Yazılı talimat isteyin: Eğer ev sahibi, kiranın eşine veya bir başkasına gönderilmesini istiyorsa, bu durumu mutlaka yazılı bir belgeyle veya sözleşmeye eklenecek bir maddeyle resmileştirin.

