Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: Aracını başkasına kullandırana 200 bin TL’ye varan ceza

KAZA ANINDA HUKUKİ RİSK





Mali cezaların ötesinde, sigortasız şoförün karıştığı kazalar araç sahipleri için tam bir hukuk mücadelesine dönüşebiliyor. Olası bir kazada yaralanma veya can kaybı meydana gelirse, tüm maddi tazminat yükümlülükleri ve hukuki sorumluluklar doğrudan ticari araç sahibinin üzerine kalıyor.





Hem SGK cezalarından kaçınmak hem de olası bir kazada mağdur olmamak için araç sahiplerinin şoförlerinin sigorta durumlarını titizlikle kontrol etmesi gerekiyor.