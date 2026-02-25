Öğretmenliği bırakıp kendi işini kurdu: Onlarca kişiye iş imkanı oldu, günlük 2 ton üretim yapıyor

Girişimci adımlar için beklemede kalanları TKDK'nin sunduğu desteklerden faydalanmaya çağıran İzgi, şunları kaydetti:





"Hibe ve KDV muafiyet destekleri, üretim, ekonomi ve istihdama katkı sunmak isteyenler için büyük avantajlar sağlıyor. TKDK'yi Türkiye'de insanlar için bulunmaz bir nimet olarak düşünüyorum. Bizim yaptığımız dönemlerde yüzde 55 hibe desteği vardı. Şu an yüzde 70 civarında devlet yatırımcıya destek veriyor ve bu çok ciddi bir rakam. Bununla da kalmıyor, KDV desteği de alabiliyorsunuz ve kesinlikle geri ödemesi yok. Bu çok kıymetli. Yatırım yapmak isteyenler mutlaka TKDK'den yararlanmalı."