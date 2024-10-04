Yeni Şafak
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Oruç Reis Araştırma Gemisi Somali yolculuğu için hazırlıklar tamamlandı: Türk mühendisler tarafından Türkiye'de inşa edildi

Oruç Reis Araştırma Gemisi Somali yolculuğu için hazırlıklar tamamlandı: Türk mühendisler tarafından Türkiye'de inşa edildi

12:434/10/2024, Cuma
IHA
Sonraki haber

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Somali Federal Cumhuriyeti Petrol ve Mineral Kaynaklar Bakanlığı arasında Somali kara ve açık deniz blokları alanında imzaladığı mutabakat zaptı çerçevesinde Oruç Reis Araştırma Gemisi 7 ay boyunca Somali'de görev yapacak.

Geçen Mart ayında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Somali Federal Cumhuriyeti Petrol ve Mineral Kaynaklar Bakanlığı Arasında Somali kara ve açık deniz blokları alanında mutabakat zaptı imzalandı.

Mutabakat zaptı kapsamında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Somali'de denizde her biri yaklaşık 5'er bin kilometrekarelik alanı temsil eden 3 ruhsat sahasında sismik veri toplama çalışması icra edecek. Bu kapsamda yaklaşık 7 aylık bir çalışmanın devam etmesi ön görülüyor. Bu kapsamda Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesindeki Filyos Limanı'nda hazırlıkları tamamlanan geminin Filyos'tan yola çıkarak İstanbul'a ulaşması bekleniyor.

Çalışmalara Zağanos Paşa Destek gemisi, Sancar Platform Destek Gemisi ve Ataman Takip Gemisi refakat edecek. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı iki adet firkateyn de çalışmalara eşlik edecek. Çalışmalarının bitmesine müteakip verilen talimatlar doğrultusunda Türkiye'ye dönecek.

Toplanan veriler Ankara TPAO Veri İşlem Müdürlüğü'nde işlenecek ve değerlendirilecek. Değerlendirmeler olumlu olursa sondaj aşamasına geçilecek.

Türk mühendisler tarafından Türkiye'de inşa edildi


87 metre uzunluğundaki Oruç Reis Araştırma Gemisi, 23 metre genişliğinde, 34 metre yüksekliğinde sahip. Gemi, jeofizik, jeolojik, oşinografik ve hidrografik çalışma yapma amacıyla özel olarak tasarlandı. Gemi, Türk mühendisleri tarafından dizayn edilip Türkiye'de inşa edildi.

Tamamen yerli ve milli bir gemi olan Oruç Reis Araştırma Gemisi doğal kaynakların aranmasında, kıta sahanlığı ve yer kabuğu araştırmalarında, doğal afetlerin araştırılmasında (deprem, tsunami, iklim değişikliği gibi) deniz ve okyanus alanlarındaki yapısal unsurların belirlenmesi amaçlı yer bilim çalışmalarında çok yönlü olarak kullanılıyor.

Gemi adamı mürettebatı Türk personelden oluşuyor


Oruç Reis Gemisinde, gemi adamı mürettebatı olarak tamamen Türk personel çalışıyor. Sismik ve sörvey bölümlerinde ise, yine çoğunluk Türk personel ile beraber, tamamının Türk personel olması için personel yetiştirme ve eğitim çalışmaları sürdürülüyor.

2017 yılında çalışmalarına başlayan Oruç Reis Araştırma Gemisi Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) uhdesinde Akdeniz ve Marmara bölgesinde, 2022 yılından itibaren ise Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) uhdesinde Akdeniz ve Karadeniz'de (özellikle Sakarya Gaz Sahasında) toplamda 23 bin kilometrekarenin üzerinde 2 ve 3 boyutlu sismik çalışma yaparak veri topladı.

#Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi
#Somali
#TAPO

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
VGM yükseköğrenim burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? VGM 2024 burs başvuru ekranı açıldı mı?