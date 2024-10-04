Oruç Reis Araştırma Gemisi Somali yolculuğu için hazırlıklar tamamlandı: Türk mühendisler tarafından Türkiye'de inşa edildi

Türk mühendisler tarafından Türkiye'de inşa edildi





87 metre uzunluğundaki Oruç Reis Araştırma Gemisi, 23 metre genişliğinde, 34 metre yüksekliğinde sahip. Gemi, jeofizik, jeolojik, oşinografik ve hidrografik çalışma yapma amacıyla özel olarak tasarlandı. Gemi, Türk mühendisleri tarafından dizayn edilip Türkiye'de inşa edildi.

Tamamen yerli ve milli bir gemi olan Oruç Reis Araştırma Gemisi doğal kaynakların aranmasında, kıta sahanlığı ve yer kabuğu araştırmalarında, doğal afetlerin araştırılmasında (deprem, tsunami, iklim değişikliği gibi) deniz ve okyanus alanlarındaki yapısal unsurların belirlenmesi amaçlı yer bilim çalışmalarında çok yönlü olarak kullanılıyor.