Petrol fiyatları çakıldı: ABD-İran anlaşması sonrası piyasalarda dengeler değişti

ABD-İran barışı küresel piyasalarda dengeleri değiştirdi. Güvenli liman talebinin artmasıyla altın fiyatları yükselişe geçerken, petrol fiyatları sert düştü. Savaş döneminde 100 doların üzerine tırmanan Brent petrol, anlaşmanın ardından 83-84 dolar bandına kadar geriledi.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran arasında anlaşmaya varıldığını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump da İran ile yapılan barış anlaşmasının tamamlandığını, Hürmüz Boğazı'nın açılarak ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılacağını bildirdi.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de, ABD ile anlaşmaya varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını belirtti.
Savaş sürecinde Hürmüz Boğazı'nın kapanacağı endişesiyle tarihi zirvelere yükselen petrol fiyatları, anlaşmanın duyurulmasıyla birlikte sert düşüş yaşadı.
Petrol fiyatları 3 ayın en düşük seviyesinde
Açıklamaların ardından Brent petrol fiyatı yüzde 4 düştü. Brent petrolün fiyatı 84 doların altına geriledi. Böylece petrol fiyatları Mart ayından bu yana görülen en düşük seviyelere geriledi.
Brent petrol, zirve yaptığı dönemde 120 dolara kadar yükselmişti.
Altın yükseldi
ABD ve İranlı yetkililerin çatışmayı sona erdirmek için bir anlaşmaya vardıklarını açıklamasının ardından ons altın fiyatı yükselişini sürdürdü. Piyasalarda yaşanan hareketlilikle birlikte ons altın değer kazanarak 4.323 dolar seviyesine ulaştı.
Bu durum petrol fiyatlarını düşürdü ve enflasyon ile yüksek faiz oranlarına ilişkin endişeleri azalttı.
Trump duyurdu: Petrol akmaya devam edecek
Trump, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"Herkese tebrikler. Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olarak açılmasını ve aynı zamanda ABD Donanması ablukasının derhal kaldırılmasını tam olarak onaylıyorum."
Trump, "Dünyanın gemileri, motorlarınızı çalıştırın. Petrol aksın" ifadelerini kullandı.
Trump, 19 Haziran’da anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte Hürmüz Boğazı’nın açılacağını, mayınların temizlenerek petrolün hem bölge hem de dünya için tekrar akmaya başlayacağını belirtti.