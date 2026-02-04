SGK destek için 9 bin lira daha ödeme yapacak: Başvuru için 5 belge yeterli

SGK, ekonomik sıkıntı yaşayan ailelerin çocukları için yapılan sosyal yardım desteğini artırdı. 2026 yılı itibarıyla zamlanan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin yeni rakamı belli oldu. Yardımdan yararlanmak için 5 ayrı belge ibraz edilmesi gerekiyor.
Eğitim, beslenme ve giyim gibi temel ihtiyaçların karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla sunulan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Hizmeti kapsamında 2026 yılı için ödeme tutarları artırıldı.
Buna göre SED ödemesi 9 bin 723 liraya yükseltilirken, koruyucu ailelere çocuk başına yapılan aylık destek ortalama 15 bin 533 lira oldu. Öte yandan ağır sikoz hastalarına bağlanan aylık yardım ise 14 bin 42 liraya çıkarıldı.
DEVLET ÖDEYECEK
Destekten faydalanmak isteyenler, bir dilekçe ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine şahsen başvuruda bulunabiliyor.
Ayrıca başvurular e-Devlet üzerinden de yapılabiliyor. “Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti Ön Başvurusu” ekranına turkiye.gov.tr üzerinden erişim sağlanabiliyor.
Başvurunun ardından sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimci, rehber öğretmen veya sosyologdan oluşan meslek elemanları tarafından başvuru sahibi ile ön görüşme gerçekleştiriliyor. Yapılan değerlendirme sonucunda desteğe ihtiyaç olduğu kanaatine varılması halinde başvuru için dosya açılıyor ve sosyal inceleme süreci başlatılıyor.
Sosyal inceleme sonucunda, çocukların aile yanında desteklenmesinin uygun görülmesi durumunda yardımın bağlanmasına yönelik işlemler tamamlanıyor.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ TÜM BELGELER!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), halen sigortalı olarak çalışan ancak geliri yetersiz olan kişilerin de sosyal yardım başvurusunda bulunabileceğini açıkladı.
T.C. kimlik numarası beyanı
Gerekli görülmesi halinde sağlık raporu veya öğrenci belgesi
İŞKUR’a ya da meslek edindirme kurslarına başvurulduğunu gösteren belge
Başvuru sahibinin durumunu tespit etmeye yönelik talep edilebilecek ek evraklar
İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezleri, ihtiyaç durumunun netleştirilmesi amacıyla başvuru sahipleri hakkında ek araştırmalar yapma ve ilave bilgi-belge isteme yetkisine de sahip bulunuyor.