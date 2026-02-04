SGK destek için 9 bin lira daha ödeme yapacak: Başvuru için 5 belge yeterli

DEVLET ÖDEYECEK





Destekten faydalanmak isteyenler, bir dilekçe ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine şahsen başvuruda bulunabiliyor.





Ayrıca başvurular e-Devlet üzerinden de yapılabiliyor. “Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti Ön Başvurusu” ekranına turkiye.gov.tr üzerinden erişim sağlanabiliyor.





Başvurunun ardından sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimci, rehber öğretmen veya sosyologdan oluşan meslek elemanları tarafından başvuru sahibi ile ön görüşme gerçekleştiriliyor. Yapılan değerlendirme sonucunda desteğe ihtiyaç olduğu kanaatine varılması halinde başvuru için dosya açılıyor ve sosyal inceleme süreci başlatılıyor.





Sosyal inceleme sonucunda, çocukların aile yanında desteklenmesinin uygun görülmesi durumunda yardımın bağlanmasına yönelik işlemler tamamlanıyor.