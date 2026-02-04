SGK müjdeyi verdi o detay değişti: Yeni genelgeyle borç yapılandırma şartları sil baştan

SGK’nın yaptığı değişiklikle birlikte, daha önce 50 bin TL olan teminat göstermeden taksitlendirme sınırı 5 kat artırılarak 250 bin TL’ye yükseltildi. Buna göre, borcu 250 bin TL’yi aşmayan vatandaşlardan artık gayrimenkul ya da banka teminatı talep edilmeyecek.