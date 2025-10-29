Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg, ekim ayına özel kredi kampanyasında sona yaklaştı. 613 bin liradan başlayan peşinatla sıfır faizli ödeme seçeneği sunan kampanya, Togg sahibi olmayı kolaylaştırıyor. T10X, T10X 4More ve T10F modellerini kapsayan avantajlı kampanya kapsamında, 48 aya varan vadeler ve faizsiz kredi imkânı dikkat çekiyor.
Avantajlı kredi fırsatı
Kampanya kapsamında 12 ay vadede sıfır faizli kredi seçeneği sunuluyor. Bu sayede Togg sahibi olmak isteyenler, uygun ödeme koşullarıyla araçlarını kolayca teslim alabiliyor.
T10F V2 ve 4More için kredi koşulları
Togg T10F V2 versiyonunda 700 bin lira kredi, 12 ay vadede %0 faiz oranıyla aylık 58 bin 334 lira taksitle ödenebiliyor.
1 milyon lira kredi 48 ay vadede %2,68, 1,7 milyon lira kredi ise 48 ay vadede %2,73 faiz oranıyla kullanılabiliyor.
T10F 4More için de benzer şekilde 700 bin lira kredi 12 ay vadede sıfır faizle, 1,5 milyon lira kredi ise 36 ay vadede %2,69 faiz oranıyla sunuluyor.
Kurumsal kullanıcılar, 1 milyon 750 bin lira krediyle 48 ay vadede %2,80 faiz oranı ve aylık 68 bin 525 lira taksitle Togg T10F V2 veya 4More modellerine sahip olabiliyor.
T10X modellerinde ödeme planı
Togg T10X V2 versiyonunda 700 bin lira kredi 12 ay vadede %0 faizle aylık 58 bin 334 lira,
1 milyon lira kredi 48 ay vadede %2,68 faiz oranıyla aylık 43 bin 185 lira,
1,7 milyon lira kredi ise aynı vadede %2,73 faizle 74 bin 256 lira taksitle ödenebiliyor.
T10X 4More modeli için 700 bin lira kredi 12 ay vadede sıfır faizli, 1,5 milyon lira kredi ise 36 ay vadede %2,69 faiz oranıyla kullanılabiliyor.
Kurumsal kullanıcılar da 1 milyon 750 bin lira krediyle 48 ay vadede 68 bin 525 lira taksitle Togg sahibi olabiliyor.
Togg fiyat listesi
Togg T10X modelinde fiyatlar;
V1 RWD Standart Menzil: 1 milyon 862 bin TL
V1 RWD Uzun Menzil: 2 milyon 172 bin TL
V2 RWD Uzun Menzil: 2 milyon 363 bin TL
V2 4More Obsidiyen: 3 milyon 133 bin 641 TL
T10F modelinde ise fiyatlar;
V1 RWD Standart Menzil: 1 milyon 878 bin TL
V1 RWD Uzun Menzil: 2 milyon 188 bin TL
V2 RWD Uzun Menzil: 2 milyon 363 bin TL
V2 4More: 3 milyon 133 bin 641 TL olarak açıklanıyor.
613 bin lirayla Togg sahibi olma imkânı
Kampanya kapsamında 613 bin lira peşinat ödeyen kurumsal kullanıcılar veya 663 bin lira peşinat veren bireysel müşteriler, kalan tutarı 48 aya varan vadelerle kredilendirerek Togg sahibi olabiliyor.