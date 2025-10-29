T10F 4More için de benzer şekilde 700 bin lira kredi 12 ay vadede sıfır faizle, 1,5 milyon lira kredi ise 36 ay vadede %2,69 faiz oranıyla sunuluyor.





Kurumsal kullanıcılar, 1 milyon 750 bin lira krediyle 48 ay vadede %2,80 faiz oranı ve aylık 68 bin 525 lira taksitle Togg T10F V2 veya 4More modellerine sahip olabiliyor.



