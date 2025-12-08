Togg T10X ve T10F’in 2025 yerlilik oranı resmen duyuruldu

Togg’un üretim stratejisi ve elektrikli araç pazarı





Her iki modelde de artan yerlilik oranı, Togg’un tedarik ağını Türkiye merkezli olarak genişletme hedefinin bir sonucu olarak değerlendiriliyor. T10X ve T10F, hem yerli elektrikli araç üretim kapasitesini hem de iç pazardaki elektrikli otomobil satışlarını yukarı taşıyarak Türkiye’nin mobilite alanındaki konumunu güçlendirmiş durumda.