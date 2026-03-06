Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
TOGG’un yeni modeli sızdı: Yarı fiyatlı TOGG otomobil piyasasını altüst edecek

TOGG’un yeni modeli sızdı: Yarı fiyatlı TOGG otomobil piyasasını altüst edecek

Seda Ekinci
Seda Ekinci
10:286/03/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

“TOGG’un merakla beklenen yeni modeli ortaya çıktı! Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, aracın mevcut T10X ve T10F modellerinin neredeyse yarı fiyatında satışa sunulacağını açıkladı. Yarı fiyatlı TOGG T6X, otomobil piyasasında tüm dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor.

Merakla beklenen TOGG T6X ortaya çıktı: Uygun fiyatıyla herkesin radarında olacak!


İddiaya göre araç, mevcut modellerin neredeyse yarı fiyatına satışa sunulacak ve otomobil piyasasında dengeleri değiştirecek. Yeni modelin 2027 Haziran’da satışa çıkması bekleniyor.


TOGG T6X, diğer modellerin yarı fiyatında olacak


Araç hakkında geçtiğimiz hafta bir açıklama yapan Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, tamamen elektrikli yeni B-SUV’un T10X ve T10F’in neredeyse yarı fiyatına satılacağını söylemişti. “Piyasaya süreceğimiz yeni araç, şu anda satılan modellerin neredeyse yarı fiyatında olacak.” diyen Tosyalı, bu modelden sonra ilk ticari araçlarını piyasaya sürmeyi hedeflediklerini belirtmişti. T10X şu anda 1 milyon 870 bin TL’den, sedan model T10F ise 1 milyon 866 bin TL’den başlıyor.

TOGG fiyatı ne kadar?


Mevcut modellerden TOGG T10X yaklaşık 1 milyon 870 bin TL’den, sedan model TOGG T10F ise 1 milyon 866 bin TL’den başlıyor. Yeni T6X’in uygun fiyatıyla, elektrikli araç pazarında rekabeti artırması ve kullanıcı sayısını katlaması bekleniyor.

TOGG, 2025 yılında 39.020 adet otomobil satışı gerçekleştirerek yurt dışı pazarına da adım attı. Özellikle Almanya pazarı, markanın uluslararası hedefleri açısından kritik bir adım oldu.

T6X ile birlikte marka, daha erişilebilir fiyat ve B-SUV segmentiyle hem yurt içinde hem yurt dışında pazar payını artırmayı hedefliyor.

Ayrıca şirket, T6X modelinin ardından ilk ticari araçlarını piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu hamle, TOGG’un çevreci ve uygun fiyatlı araç stratejisini güçlendirecek ve elektrikli otomobil pazarında yeni bir dönemi başlatacak.


Otomobil analistleri, T6X’in fiyat-performans dengesi ile piyasada büyük bir ilgi odağı olabileceğini belirtti. 

Yarı fiyatlı bir TOGG, hem Türkiye’de hem Avrupa pazarında satış grafiğini ciddi şekilde yukarı çekebilir.


#Togg
#fiyat
#Togg T6X
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Şenol Çorlu kimdir?