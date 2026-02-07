Toplam maliyeti dudak uçuklatıyor: Nevşehir'in köyüne kurdu, tonlarca üretiyor

Proje aşamasında kendilerine teknik destekte bulunan kurum yönetici ve çalışanlarına teşekkür eden Akpolat, şöyle konuştu:





"Daha önce de hayvancılık yapıyorduk ama bu şekilde değildi. Eskiden yaklaşık 20 hayvanımız vardı. Genişletelim, daha yüksek verim alalım diye tesis kurmak istedik. Burayı kurmaya maddi gücümüz yetmeyeceği için destek almamız gerekiyordu. TKDK'den destek almak için proje hazırladık. 2018'de inşaatımız tamamlandı. O zaman 35 hayvanla hastalıktan ari işletme olarak başladık. Şu anda 160 hayvanımız var. Günlük 1,5 ton süt üretiyoruz. Buranın toplam maliyeti 41 milyon lira civarında. TKDK'nin güncel rakamlarla yaklaşık 21 milyon lira desteği oldu. İkinci projemiz de 2024'te yapıldı. Robotik sağım ve güneş enerjisi panelleri kurduk. Tesisi daha da genişletip robotik sağım sayısını artırmak istiyoruz. Yem girdilerini düşürmek için kendimiz üretmeyi de düşünüyoruz."