TBMM’de bu hafta trafik cezalarının artırılmasına yönelik kanun teklifi görüşülecek. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, 1 yılda 3 kırmızı ışık ihlalinde 30, 4 ihlalde 60, 5 ihlalde 90 gün ehliyetin alınacağını, 6 kez ihlal yapanların ehliyetinin iptal edileceğini bildirdi. Yerlikaya, hız sınırı aşma, ambulansa yol vermeme, makas atma ve trafiği durdurma gibi durumlar için de uygulanacak yeni cezaları açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik denetimlerinin artırılacağını ve yeni cezai düzenlemelerin hayata geçirileceğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, trafikte can kaybı ve yaralanmaların en büyük nedeninin hız kuralı ihlalleri olduğunu belirterek, yerleşim yeri içi ve dışı için barem sistemi getirildiğini söyledi.
Yeni düzenlemeye göre, 30 km/s hız limitli okul ve hastane önlerinde: 76 km/s hız yapanların ehliyeti 30 gün, 86 km/s hız yapanların ehliyeti 60 gün, 96 km/s ve üzeri hız yapanların ehliyeti ise 90 gün süreyle alınacak.
Ehliyetleri iptal edilecek
Ayrıca, 5 yıl içinde iki kez ambulans veya itfaiye araçlarına yol vermeyenlerin ehliyeti iptal edilecek. Kırmızı ışık ihlallerinde ise bir yıl içinde 3 ihlal 30 gün, 4 ihlal 60 gün, 5 ihlal 90 gün ehliyet cezası ve 6. ihlalde ehliyetin iptali uygulanacak.
Bakan Yerlikaya, cep telefonuyla araç kullanan sürücüye ilkinde 5 bin lira, tekrarı halinde 10 bin lira ceza verileceğini, üçüncüsünde ehliyetine 30 gün el konulacağını kaydetti.
Dur ihtarına uymama durumunda, "60 gün belgesini alıyoruz, 60 gün de trafikten men ediyoruz, 200 bin lira cezası var" dedi.
Bakan Yerlikaya, yeni radar aplikasyonu konusunda da "2024'te günde 10 kişiye düşürdüğümüz hız sınırı ihlali sebebiyle ölümü sıfırlamak istiyoruz. Aplikasyonu yakında yayınlayacağız" ifadelerini kullandı.
Cezalar artırılacak
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yeni yasama dönemi başladı. Bu hafta görüşülecek kanun teklifleri arasında, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeler de yer alıyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte yeni döneme ilişkin açıklamalar yaptı.
Yasalar caydırıcı olacak
Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde;
Yasalar caydırıcı olacak. Günde 10 kişi hız kural ihlalinden ölüyor.
Trafik kazalarının en büyük sebebi hız ihlali. 30 km limit olan okul ve hastane önlerinde yakalanan sürücülerin cezası burada yazıyor. Biz burada 76'dan itibaren 30 gün, 86 oluyorsa 60 gün ehliyetini alıyoruz. Bu geriye doğru bir yıl içerisinde 5 kere yaparsa psikiyatri uzmanına gözükmesi lazım.
Teklifte yer alan cezalar
Teklife göre, tescil plakasının farklı okunmasına veya okunamamasına neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan sürücüler 140 bin lira idari para cezasına çarptırılacak, araç 30 gün süreyle trafikten menedilecek.
Yük taşımada kullanılan ve azami yüklü ağırlığı 3 bin 500 kilogramdan fazla olan motorlu taşıtlar ile yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan ve sürücüsü dahil oturma yeri 17'den fazla olan motorlu taşıtlarda takograf, taksi hizmeti veren otomobillerde de taksimetre bulundurulması, kullanılması zorunlu olacak.
Hız sınırı aşanın ehliyeti gidecek
Yerleşim yeri içinde hız sınırını 46-55 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 30 gün, 56-65 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 60 gün, 66 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin ise her seferinde 90 gün süreyle sürücü belgeleri geri alınacak.
Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara geçiş hakkı vermeyen sürücülere 15 bin lira idari para cezası kesilecek.
Ambulansa yol vermeyene 46 bin TL ceza
Cankurtaran araçları, yaralı veya acil hasta taşıyan araçlar ile itfaiye ve orman yangınlarıyla mücadele eden araçlara yer açmayan ve gerekiyorsa durmayan sürücülere 46 bin lira idari para cezası verilecek ve sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak.
Araçlardaki değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması durumunda aracı kullanan sürücüye 16 bin lira idari para cezası uygulanacak.
Kırmızı ışık ihlali
Kırmızı ışık ihlali yaparak trafik kazasına sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak.
Geri alınan sürücü belgeleri, geri alma süresi sonunda sürücünün psikoteknik değerlendirmeden geçirilerek sürücü belgesi almasına mani hali olmadığının anlaşılması şartıyla iade edilecek.
Yarış yapanın ehliyetine 2 yıl el konulacak
Seyir halinde cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanan sürücülere 5 bin lira idari para cezası kesilecek.
Yarış yapan motorlu araç sürücülerine 46 bin lira idari para cezası uygulanacak ve sürücü belgeleri 2 yıl süreyle geri alınacak.
Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, zabıtanın iznini almadan zaruret dışında olay yerinden ayrılan sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.
Makas atanın 60 gün ehliyeti, arabası alınacak.
Drift yapmanın 140 bin TL para cezası var. 60 gün ehliyet alınıyor. 5 yılda 2. kez yapıldığında belge iptal edilecek.