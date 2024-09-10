EJDER YALÇIN 4X4 ZIRHLI MUHAREBE ARACI









4x4 Zırhlı Muharebe Aracı Nurol Makina tarafından, askerî birlikler ile güvenlik güçlerinin beka, meskûn mahal ve kırsal alanlar dâhil olmak üzere her türlü bölge ve arazi şartlarında harekât ihtiyaçlarına cevap vermek üzere geliştirilen, mayın ve EYP'lere karşı yüksek koruma ve hareket kabiliyetlerine sahip, harekât sahasında kendini kanıtlamış özgün bir platformdur. Yüksek faydalı yük taşıma kapasitesi ve özgün araç kontrol yazılımı sayesinde farklı versiyonlarda konfigüre edilebilmekte ve bu sayede farklı uygulamalara yönelik olarak özelleştirilebilmektedir