Uluslararası başarıları ve etkileyici operasyonlarıyla dikkat çeken TSK, güçlü envanterleriyle ülkemizin savunma alanındaki gücünü bir kez daha ispatladı.. Kara, hava ve deniz kuvvetleri arasındaki uyum ile koordinasyon, tüm dünyanın radarına girdi. Türk mühendislerce tasarlanan ve milli imkanlarla yapılan "Samur", şekil değiştirip hem karada hem de denizde ilerleyerek askerlerin su engelini aşmasını sağlarken, Altay ana muharebe tankı ile en üst kabiliyet noktasına ulaşan Türk savunma sanayii envanterindeki araçlarla göz doldurdu. İşte Türkiye'nin kara araçları ve az bilinen özellikleri...
PUSAT 4X4
TÜMOSAN tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen motor, şanzıman, güç aktarma organları, süspansiyon gibi altsistemlerin kullanıldığı, yüksek yerlilik oranına sahip 4x4 hafif sınıf zırhlı taktik tekerlekli araçtır. Modüler yapısı sayesinde farklı ihtiyaçları karşılayacak şekilde uyarlanabilmekte, ayrıca yeni varyantları kısa süre içerisinde geliştirilip üretilebilmektedir.
SAMUR
SAMUR Sistemi TSK'nın taktik harekât ihtiyaçlarına uygun olarak, muharebe sahasında sulu açıklıklardan süratle ve emniyetle geçişini sağlayacak bir nakliye takımı ve köprü sistemidir. Türk mühendislerce tasarlanan ve milli imkanlarla yapılan "Samur", şekil değiştirip hem karada hem de denizde ilerleyerek askerlerin su engelini aşmasını sağlıyor.
YÖRÜK 4X4
Yörük 4x4, Nurol Makina tarafından tasarlanmış, V yapılı monokok gövde ve özgün bir şasiye sahiptir. Aktarma organları ve alt yürüyüş sistemlerinde yapılan en son iyileştirmeler, aracı çeşitli koşullarda son derece hızlı ve manevra kabiliyeti yüksek kılmaktadır. Aracın düşük ağırlığı ve mayın, balistik koruması, kullanıcılarına bugünün en agresif ve asimetrik tehditlerinde yüksek beka sunmasının yanı sıra, operasyonlarda aracı üstün kılmaktadır
KİRPİ
KİRPİ, mayına karşı korumalı araç sınıfında sağladığı üstün koruma düzeyi ile başta Türkiye olmak üzere farklı ülkeler tarafından da en önemli savunma aracı olarak kullanılmaktadır. Kirpi, yeni versiyonu KİRPİ II, 4x4 ve 6x6 versiyonları ve donanımıyla farklı ihtiyaçlara yönelik özel çözümler sunmaya devam etmektedir. Bağımsız süspansiyonlu KİRPİ II, monokok tipte zırhlı kabin ve özel zırhlı camlar, şok emici koltuklar, silah istasyonu ve acil çıkış kapağı ile donatılmıştır
URAL
URAL, çok yönlü modüler platform olması ve yenilikçi özellikleriyle en zorlayıcı görevlerde dahi üstünlüğünü sergilemektedir.
ALTAY
Türk savunma sanayiinin ilk özgün ana muharebe tankı ALTAY, üstün ateş gücü ve isabet oranı kabiliyetlerinin yanı sıra hareket kabiliyeti, beka ve komuta kontrol yetenekleri ile öne çıkmaktadır. ASELSAN tarafından geliştirilen; modern atış kontrol sistemi ile hareketli halde yüksek atış sıhhatine sahiptir. MKEK tarafından üretilen 120 mm 55 kalibre topa sahip ana silahı ile birçok farklı tipte mühimmat kullanabilmektedir.
AKINCI ZMA
AKINCI ZMA uzatılmış gövde (6 yol tekerli), zırh altında daha fazla iç hacim ve daha fazla yük taşıma kapasiteye sahiptir. 90/105 mm kule veya 120 mm havan sistemleri gibi daha ağır silah sistemleri ile bunlara ait mühimmatları taşıma imkânı sağlarken, tıpkı ZMA-15 gibi, hareket kabiliyeti ve zırh korumasından da ödün vermez.
TULPAR-S
TULPAR-S, Tulpar'ın temel özellik ve standartlarına sahip çok amaçlı bir platform olmanın yanında amfibi kabiliyete sahiptir. TULPAR-S farklı silah sistemlerinin entegrasyonuna uygun olarak her türlü zorlu arazi şartlarında ve iklim koşullarında üstün hareket kabiliyeti ile farklı görevlere hizmet sunmaktadır.
TULPAR
TULPAR; sınıfının en üstün balistik ve mayın korumasına haiz, en sert iklim koşullarında ve ağır arazi şartlarında üstün hareket kabiliyeti sunan, meskûn mahal görevleri ve barış gücü operasyonları da dâhil farklı görevlere uygun çok amaçlı bir araç platformu olarak tasarlanmıştır
KAPLAN STA
KAPLAN STA ana muharebe tankları ile ortak hareket yeteneğine sahip yeni nesil zırhlı muharebe aracıdır. Paletli, 5 yol tekerlekli, düşük siluetli, soğuk ve sıcak iklim koşullarında, çamurlu/ engebeli arazilerde, asfalt veya stabilize yollarda yüksek hızlı hareket yeteneğine sahiptir.
KAPLAN 20 YN-ZMA
Muharebe ağırlığına bağlı olarak 23 Bg/ton güç ağırlık oranında, otomatik şanzımanlı, ana muharebe tankları ile ortak hareket yeteneğine sahip yeni nesil zırhlı muharebe aracıdır. KAPLAN 20 YN- ZMA; paletli, 6 yol tekerlekli, düşük siluetli, soğuk ve sıcak iklim koşullarında, çamurlu/ engebeli arazilerde, asfalt veya stabilize yollarda yüksek hızlı hareket yeteneğine sahiptir.
KAPLAN 30 YN-ZMA
20 Bg/ton güç ağırlık oranında, ana muharebe tankları ile ortak hareket yeteneğine sahip yeni nesil zırhlı muharebe aracıdır. KAPLAN 30 YN-ZMA; paletli, 6 yol tekerlekli, soğuk ve sıcak iklim koşullarında, asfalt veya stabilize yollarda yüksek hızlı hareket yeteneğine sahiptir.
KAPLAN MT
Yüksek basınçlı 105 mm Cockerill topu entegre edilmiştir ve bu sayede düşük ağırlığına rağmen yüksek vuruş kabiliyetine sahiptir. Kendi sınıfında en üst düzeyde mayın ve balistik korumaya sahip olan KAPLAN MT, muharebe alanında üstün beka ve hareket kabiliyeti sağlamaktadır.
AMAZON
Mayın, balistik ve el yapımı patlayıcılara karşı yüksek koruma seviyesi ve 7 kişilik taşıma kapasitesinin yanı sıra yüksek manevra kabiliyetine sahip olan Amazon (4x4), otomatik yangın söndürme sistemi, merkezi lastik şişirme özelliği, patlak yol gider lastik özelliği, arka görüş kamerası, karartma ve kamuflaj ışığı gibi özellikler sunmaktadır.
ZPTP
ZPTP, ZMA-15'e ve AKINCI ZMA'ya göre daha güçlü süspansiyon kapasitesi ve artırılmış güç gurubu performansına sahiptir. ZPTP balistik ve mayın koruması mevcuttur. Araç konfigürasyonu, kullanıcının operasyonel ihtiyaçlarına göre tasarlanabilmektedir. Komuta kontrol, büyük ölçüdeki mobil radar sistemleri, topçu ateş destek, kundağı motorlu topçu ve füze sistemleri için ideal platformdur. ZPTP; Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, KORKUT ve HİSAR projeleri kapsamında Hava Savunma Sistemi platformu olarak tercih edilmiştir
POYRAZ
POYRAZ Mühimmat Aracı, mühimmat transfer sistemi sayesinde mühimmat ikmal noktasından hızla mühimmat yüklemesi yapabilmekte ve gereken mühimmatı istenilen yer ve zamanda, her türlü iklim, arazi ve gece-gündüz şartlarında FIRTINA obüsüne aktarabilmektedir
KHAN
4x4 Zırhlı Personel Taşıyıcı, sekiz personel taşıma kapasiteli yüksek hareket kabiliyeti ve balistik korumaya sahip zırhlı güvenlik aracıdır. Zırh çeliği monokok gövde farklı şasiler üzerine monte edilebilmektedir KHAN, her türlü iklim koşullarındaki operasyonlar için iç güvenlik güçlerinin tüm gereksinimlerini karşılamakta ve farklı görev konfigürasyonlarında üretilebilmektedir.
KAYA
Mayına dayanıklı personel taşıyıcı araç olarak tasarlanan KAYA mayın ve kinetik enerjili mühimmatlara karşı üstün koruma sunarken, her türlü arazi ve iklim koşulunda benzersiz hareket kabiliyeti sağlamaktadır.
Tek kabinden oluşan monokok gövdeli KAYA komutan ve sürücü dâhil on kişilik mürettebat taşıma kapasitesine sahiptir. Aracın iç tasarımında, gerektiğinde hızlı ve kolay tahliye hedeflenmiştir. Azami hızı 96 km/sa olan aracın, menzili ise 800 km'dir.
ILGAZ-II İÇ GÜVENLİK ARACI
ILGAZ-II, Nurol Makina tarafından, özel harekât birlikleri, askerî birlikler ile güvenlik güçlerinin meskûn mahal ve kırsal alanlarda kamu düzenini tesis etme, ani müdahale, yasadışı gösteri ve toplumsal olaylara müdahale etmek maksadıyla tasarlanmış özgün bir platformdur. ILGAZ II; ambulans, tank savar aracı, muharebe aracı, komuta ve kontrol aracı, keşif ve gözetleme aracı, terörle mücadele aracı, iç güvenlik aracı ve olay yeri inceleme aracı gibi kullanıcının değişik ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler sunmaktadır. Ilgaz II kullanıcılarına, 4x4 ve 4x2 olmak üzere farklı sürüş modları sunmaktadır. Hızlı ve kolay bakım sağlamasının yanı sıra çeşitli hafif silah kulerinin entegrasyonu mümkündür.
HIZIR
4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç, kırsal ve kentsel alanlardaki yoğun çatışma koşullarında yüksek performans gösterecek şekilde optimize edilerek dokuz personel kapasiteli olarak tasarlanmıştır. Araç yüksek balistik ve mayın koruma seviyesine sahiptir. Zırhlı Muharebe Aracı, Zırhlı Personel Taşıyıcı, Komuta kontrol aracı, KBRN aracı, silah taşıyıcı araç (çeşitli silah sistemlerinin kolay entegrasyonu), ambulans aracı, sınır güvenliği aracı, keşif aracı olarak çeşitli
konfigürasyonlar için çok yönlü, düşük maliyetli ve kolay bakım sağlayan bir platform araç görevini ifa etmektedir.
EJDER YALÇIN 4X4 ZIRHLI MUHAREBE ARACI
4x4 Zırhlı Muharebe Aracı Nurol Makina tarafından, askerî birlikler ile güvenlik güçlerinin beka, meskûn mahal ve kırsal alanlar dâhil olmak üzere her türlü bölge ve arazi şartlarında harekât ihtiyaçlarına cevap vermek üzere geliştirilen, mayın ve EYP'lere karşı yüksek koruma ve hareket kabiliyetlerine sahip, harekât sahasında kendini kanıtlamış özgün bir platformdur. Yüksek faydalı yük taşıma kapasitesi ve özgün araç kontrol yazılımı sayesinde farklı versiyonlarda konfigüre edilebilmekte ve bu sayede farklı uygulamalara yönelik olarak özelleştirilebilmektedir
EJDER KUNTER ÖZEL AMAÇLI PLATFORM
Nurol Makina tarafından özgün olarak tasarlanan EJDER KUNTER tam bağımsız süspansiyon sistemine ve 4x4, 6x4 ve 6x6 çekiş özelliklerine
sahip bir platformdur. Her türlü arazi şartlarında hizmet verebilen EJDER KUNTER, balistik korumaya sahip ergonomik ön kabiniyle de kullanıcının görevlerini güven ve yüksek performansla yerine getirmesine olanak sağlamaktadır. Nurol Makina'nın özgün tasarımı olan EJDER KUNTER'in sistem tasarımı kullanıcı istekleri doğrultusunda konfigüre edilebilmekte, silah kulesi entegrasyonu ve özel platform çözümleri sunulabilmektedir. EJDER KUNTER askerî, iç güvenlik ve sivil kullanımlara uygun bir şekilde uyarlanabilmektedir. Uzun şasi seçeneklerinin yanı sıra çift kabin uygulaması da mevcuttur.
COBRA
Yüksek hareket ve beka kabiliyeti ile öne çıkan COBRA her zaman göreve
hazırdır. COBRA'nın monokok gövdesi ve optimize edilmiş gövde açıları personel ve tüm kritik mekanik aksam için daha üstün mayın ve balistik korumanın yanında sınıfındaki en geniş iç mekânı sağlamaktadır. COBRA modüler yapısı sayesinde; personel taşıyıcı, silah platformu, KBRN keşif, kara gözetleme radar, ileri gözetleyici, ambulans ve komuta yeri araç konfigürasyonlarına ihtiyaç duyulan farklı görevlerde uyarlanabilmekte ve amfibik seçeneği ile sunulmaktadır.
COBRA II
4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç mevcut COBRA platformu üzerinde müttefik ülke ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ileriye dönük gereksinimleri doğrultusunda geliştirilen üstün teknik ve taktik özelliklere sahip modüler bir platformdur. Üstün hareket kabiliyetinin yanı sıra, COBRA II; arttırılmış balistik ve mayın koruması, daha geniş iç hacim, daha yüksek taşıma kapasitesi sunmaktadır. COBRA II geniş silah entegrasyon ve görev donanım ekipman opsiyonları sayesinde sınır koruma, iç güvenlik ve barış koruma harekâtları da dâhil birçok görevde yer alabilmektedir. COBRA II modüler yapısı sayesinde; personel taşıyıcı, silah platformu, KBRN keşif, kara gözetleme radar, iç güvenlik, ambulans ve komuta kontrol araç konfigürasyonlarına ihtiyaç duyulan farklı görevlere uyarlanabilmekte ve isteğe bağlı olarak amfibik seçeneği ile sunulmaktadır.
VURAN
Zırhlı Araç grubunda üretimi yapılan, 9 kişilik taşıma kapasitesi, yüksek koruma ve hareket kabiliyetiyle ön plana çıkan Vuran, monokok gövdesi, zırhlı kabin ve camları, şok emici koltukları, silah istasyonu ve acil çıkış kapağı ile yolcuları için mayına ve balistik tehditlere karşı yüksek koruma sağlamaktadır.
PUSAT MESKUN MAHAL ARACI
PUSAT 4X4, TÜMOSAN tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen motor, şanzıman, güç aktarma organları, süspansiyon gibi altsistemlerin kullanıldığı, yüksek yerlilik oranına sahip 4x4 hafif sınıf zırhlı taktik tekerlekli araçtır. Modüler yapısı sayesinde farklı ihtiyaçları karşılayacak şekilde uyarlanabilmekte, ayrıca yeni varyantları kısa süre içerisinde geliştirilip üretilebilmektedir.
PARS III 8X8
Düşük ve yüksek yoğunluklu muharebe alanlarında kullanılmak üzere tasarlanmış, benzersiz özellikleri ile kullanıcısına stratejik avantajlar sunan, yapısında günümüzün en gelişmiş teknolojilerini barındıran, taktik tekerlekli zırhlı muharebe aracıdır. 30.000 kg azami yüklü ağırlığa sahip olan PARS III 8X8, 100 km/s
hıza ulaşabilir, %60 dik, %30+ yan eğimde hareket edebilmekte, 70 cm yüksekliğinde dik engel ve 200 cm uzunluğunda hendek geçebilmektedir. Sınıfındaki en yüksek teker gezinme hareketine sahip tam bağımsız
hidropnömatik süspansiyon sistemi farklı yol koşullarında en iyi yol tutuşunu sağlar.
PARS III 6X6
Günümüzün en gelişmiş teknolojilerini barındıran, taktik tekerlekli zırhlı muharebe aracıdır. Motor yerleşimi ve gözetilen dengeli tasarım sayesinde araç, birbirine çok yakın aks yüklerine sahiptir. Sınıfındaki en yüksek teker gezinme hareketine sahip tam bağımsız hidropnömatik süspansiyon sistemi, farklı yol koşullarında en iyi yol tutuşunu sağlar. Birinci ve üçüncü akstan dönüş sistemi ile PARS III 6X6 sınıfındaki en düşük dönüş çapına sahiptir.
PARS 6X6 İZCİ
PARS 6X6 İZCİ; keşif ve iç güvenlik harekâtları için özel olarak tasarlanmış, yüksek durumsal farkındalık özelliği ile kullanıcısına stratejik avantajlar sunan, modern teknolojileri barındıran, özel maksatlı taktik tekerlekli bir araçtır. Amfibi bir araç olan PARS 6X6 İZCİ, suda 8 km/s hıza çıkabilmektedir. Aracın ön kısmında bulunan iki kişilik sürücü kabini, şeffaf zırh (balistik cam) uygulaması ve 230° yatay görüş açısı, yüksek sürüş güvenliği, durumsal farkındalık ve konforu sağlamaktadı
GİZLİ ZIRHLI ARAZİ TİPİ KAMYONET ARAÇ
Gizli Zırhlı Arazi Tipi Kamyonet araçlar, içten giydirme yöntemiyle zırhlandırılmışlardır. Yüksek balistik koruma seviyesine sahiptir. Aynı zamanda araçların patlayıcı maddelere karşı özel olarak koruması bulunmaktadır.
GİZLİ ZIRHLI ARAZİ TİPİ BİNEK ARAÇ
Gizli Zırhlı Arazi Tipi Binek araç, içten giydirme yöntemiyle zırhlandırılmıştır. Yüksek balistik koruma seviyesine sahiptir. Aynı zamanda patlayıcı maddelere karşı özel olarak koruması bulunmaktadır
DERMAN ZIRHLI 8X8 ÇOK AMAÇLI ARAÇ AİLESİ
DERMAN; taktik operasyonlara uygun, yükseltilebilir modüler balistik koruma seviyeleriyle, çok amaçlı kullanıma uygun, yüksek düzeyde benzerliğe sahip bir 8x8 zırhlı araç ailesi ve Türk markası olarak geliştirilmiştir.
ZIRHLI AMBULANS
4x4 Zırhlı Ambulans, dünyadaki yüksek riskli bölgeler için ulaşım, ilk yardım ve hastaların nakli amacıyla tasarlanmış ve donatılmıştır. Geniş iç hacmi sayesinde ayakta operasyon gerçekleştirerek hastalara müdahale edilebilmektedir. Araç 5 hasta, 2 sağlık personeli ve sürücü dâhil 8 kişilik taşıma kapasitesine sahiptir.
KIRAÇ YENİ NESİL OLAY YERİ İNCELEME ARACI
4x4 Yeni Nesil Olay Yeri İnceleme Aracı; zırhlı personel taşıyıcı,
komuta kontrol aracı ve iç güvenlik aracı olarak yapılandırılabilecek
benzersiz bir tasarıma sahiptir. Tasarıma bağlı olarak, 27+1+1 personele kadar taşıma kapasitesi bulunmaktadır
GİZLİ ZIRHLI OTOBÜS
Sivil amaçlı satışı da bulunan Novoultra'nın Anadolu Isuzu'nun seri zırhlama kabiliyeti sonucu Level 6 seviyesinde, dışarıdan bakıldığından
sivilden ayrılmayacak bir şekilde zırhlanarak Türk Silahlı Kuvvetleri
ve emniyet güçlerinin hizmetine sunulmaktadır.
SEYİT 8X8 KURTARICI ARAÇ
Türk Silahlı Kuvvetlerinin muhabere sahasında, operasyonel faaliyetler
esnasında ihtiyaç duyabileceği tekerlekli araç kurtarma faaliyetlerinde üstün arazi kabiliyetine sahip, dayanımı yüksek 8x8 Seyit Kurtarıcı Araçlar, tamamen yerli imkânlar kullanılarak üretilmekte ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin hizmetine sunulmaktadır.
KUNDUZ
KUNDUZ temel olarak amfibi, zırhlı, paletli, bir operatör ve bir mürettebat ile kullanılan bir istihkâm iş makinasıdır. İş makinası olarak küreme, düzleme, taşıma ve kazıma operasyonlarını yapabilmektedir.