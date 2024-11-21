Türkiye’deki üretimin yüzde 16’sını karşılayan Karaman’da, sezonun son elma hasadı yapılıyor. Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, kentte 12 milyonu aşan meyve ağacı bulunduğunu belirterek, bu sayıyla Karaman’ın Türkiye genelinde birinci sırada yer aldığını ve üretimde ilk üç il arasında olduğunu ifade etti.
Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, 12 milyonu geçen ağaç sayısıyla Karaman'ın Türkiye'de birinci, elma üretiminde ise ilk üç il arasında yer aldığını söyledi.
Bayram, dokuzuncu ayda başlayan elma hasadının bu ay sonu itibarıyla biteceğini belirterek, “Karaman'da bu yıl üretim geçmiş yıllara oranla biraz düşse de çok kaliteli elmamız var. Üreticimiz ise elma satışından ve fiyatlarından gayet memnun” dedi.
“Türkiye'nin en kaliteli elması hasat ediliyor”
Bayram, Türkiye'nin en lezzetli elması olarak bilinen pink lady cinsi elmanın şu an hasat edildiğini ifade ederek, “Bu elma çok özeldir. Karaman'ın havasından ve iklim şartlarından dolayı kırmızı rengi ve aroması çok lezzetli bir elmadır. Bu elmayla birlikte hasadın da sonuna gelmiş oluyoruz” diye konuştu.
"Türkiye geneline baktığımızda elmada rekoltenin düşük olduğunu görüyoruz" diyen Bayram, “Rekolte düşüklüğü Karaman'da da kısmi olarak var. Geçen yıla göre kıyasladığımız da Karaman'da yüzde 30'a yakın bir düşüş görüyoruz. Ancak üretim kalitesine ve fiyatlara baktığımız da üretici meyve suluk elmanın kilosunu 7-8 liradan, sofralık elmayı ise 12 ila 17 liradan sattı. Ülke genelinde bazı ürün desenlerinin para etmeyerek tarla ve ağaçta kaldığı dönem de elmanın üreticisine kazandırdığını ve memnun ettiğini görüyoruz” dedi.
ELMANIN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR!
Elma, hem lezzeti hem de sağlık açısından sunduğu faydalarla sofraların vazgeçilmez meyveleri arasında yer alıyor. Uzmanlar, düzenli olarak elma tüketmenin birçok hastalığa karşı koruyucu etkisi olduğunu belirtiyor. İşte elmanın başlıca faydaları:
Elma, içerdiği yüksek miktarda lif sayesinde sindirim sistemine destek oluyor. Kabuklu tüketildiğinde bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlığı önlüyor. Ayrıca, içerdiği C vitamini ve antioksidanlar bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklara karşı koruyor.
Kalp sağlığı üzerinde de olumlu etkiler sunan elma, kolesterol seviyelerini düzenlemeye ve kan damarlarını korumaya yardımcı oluyor. Flavonoid içeriği sayesinde kalp hastalıklarına karşı doğal bir koruma sağlıyor.
Kan şekerini dengeleyen yapısı ile diyabet riskini azaltabileceği belirtilen elma, düşük kalorili ve tok tutucu özelliği ile kilo kontrolüne de katkı sağlıyor. Ayrıca, beyin sağlığını destekleyen antioksidanları sayesinde zihinsel gerilemeyi yavaşlatabileceği ifade ediliyor.
Diş sağlığına da katkı sağlayan elma, tükürük üretimini artırarak ağız içerisindeki bakterilerin azalmasına yardımcı oluyor. Antioksidan içeriğiyle hücresel hasarı önleyen elma, bazı kanser türlerine karşı koruyucu bir etki sunuyor.
Uzmanlar, elmayı kabuğuyla birlikte tüketmenin faydalarından en üst düzeyde yararlanmak için önemli olduğunu belirtiyor. Ancak elmayı tüketmeden önce iyi bir şekilde yıkamak gerektiği de unutulmamalı. Sağlık dolu bir yaşam için günlük diyetinize mutlaka bir elma eklemeyi ihmal etmeyin!