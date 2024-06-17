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Ekonomi

THY'den indirimli bilet kampanyası: İşte başvuru tarihi

11:24 - 17/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 12:17 - 17/06/2024 Pazartesi

Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı'ndan yurt içi direkt uçuşlarda geçerli yeni bir kampanya başlattı. Ekonomi sınıfı uçuşlar için başlangıç fiyatı 849 TL olarak belirlendi. Peki ucuz bilet kampanyası ne zaman başlıyor ve ne zaman sona eriyor? İndirim hangi tarihler arasındaki uçuşlar için geçerli?

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Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, yurt içi, direkt, ekonomi sınıfı uçuşları kapsayan yeni kampanyasını duyurdu.

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Peki ucuz bilet kampanyası ne zaman başlıyor ve ne zaman sona eriyor? İndirim hangi tarihler arasındaki uçuşlar için geçerli?

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Söz konusu açıklamada, "Kampanya 17 Haziran 2024 (dahil) – 19 Haziran 2024 (dahil) tarihlerinde düzenlenen ve seyahat tarihi 01 Kasım 2024 (dahil) – 15 Ocak 2025 (dahil) arasında olan biletler için geçerlidir" denildi.

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Ayrıca kampanyanın 27 Aralık 2024 (dahil) – 02 Ocak 2025 (dahil) tarihlerinde gerçekleştirilecek seyahatleri kapsamadığı bilgisi paylaşıldı.

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Kampanyadan kaç kişi yararlanacak?

Söz konusu kampanyaya Sabiha Gökçen, AJet ve Kıbrıs uçuşlarının dahil olmadığı bildirilirken, toplam 100.000 koltuğun indirimli satılacağı bildirildi.

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#THY
#Ucuz bilet
#thy ucuz bilet kampanyası
#tatil
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