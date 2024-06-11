Otomobil almak isteyenlerin ilgisini çekecek haber. Honda otomotiv firması, City ve HR-V e:HEV SUV otomobil modeli ile Türkiye'deki birçok vatandaşın ilgisini çekiyor. Ayrıca Honda otomotiv firmasının açıklanan güncel fiyat listesi kontrol edildiğinde, HR-V e:HEV SUV otomobil modelinde 140 bin TL indirim olduğu görüldü. City modeli ise Dacia Duster'dan bile ucuz. İşte detaylar...

1 / 13 Honda otomotiv firması, Türkiye'deki otomobil pazarında birçok vatandaşın ilgisini çekiyor. Ayrıca Honda otomotiv firmasının güncel fiyat listesi kontrol edildiğinde, HR-V e:HEV SUV otomobil modelinde 140.000 TL indirim olduğu görüldü.

2 / 13 Öte yandan City modeli, Dacia Duster'dan bile ucuz.

3 / 13 O HONDA OTOMOBİL DACİA DUSTER'DAN BİLE UCUZ

Dacia otomotiv firması Türkiye'deki birçok vatandaşın ilgisini uygun fiyatlı Duster SUV otomobil modeli ile çekebiliyor. Çünkü söz konusu SUV otomobil, uygun fiyatının yanı sıra şık tasarımı ile ön plana çıkabiliyor.

4 / 13 Bunun yanı sıra açıklanan güncel Honda fiyat listesi kontrol edildiğinde, City modelinin Dacia Duster'dan bile ucuz olduğu görüldü.

5 / 13 Honda City 2024 model yılı 1.5 L VTEC Benzin versiyon Executive donanım otomobil modeli, kampanyalı olarak 1.030.000 TL'den satışa çıkartıldı. Öte yandan Dacia Duster 2024 model yılı Expression ECO-G 100 bg versiyon SUV otomobil modeli, 1.177.900 TL'den satışa sunuldu. Bu noktada Dacia Duster'dan bile ucuz olarak ön plana çıkan City modeli, Honda gemileri yaktı bile dedirtebiliyor.





6 / 13 Bunun yanı sıra HR-V e:HEV SUV otomobil modelinin fiyat listesi incelendiğinde, 140.000 TL indirim olduğu görüldü. Nitekim HR-V e:HEV, City ve Dacia Duster modelinin 11 Haziran 2024 tarihli fiyat listesi aşağıda yer alıyor.





7 / 13 DACİA DUSTER 2024 MODEL YILI FİYAT LİSTESİ

Versiyonu: Expression ECO-G 100 bg. Fiyatı: 1.177.900 TL. Versiyonu: Expression TCe 150 bg EDC. Fiyatı: 1.271.000 TL. Versiyonu: Essential TCe 150 bg EDC. Fiyatı: 1.211.000 TL. Versiyonu: Essential TCe 150 bg 4x4. Fiyatı: 1.401.000 TL. Versiyonu: Expression TCe 150 bg 4x4. Fiyatı: 1.443.000 TL. Versiyonu: Essential Blue dCi 115 bg 4x4. Fiyatı: 1.555.000 TL. Versiyonu: Journey TCe 150 bg EDC. Fiyatı: 1.315.900 TL. Versiyonu: Extreme TCe 150 bg EDC. Fiyatı: 1.366.900 TL. Versiyonu: Journey Blue dCi 115 bg 4x4. Fiyatı: 1.624.000 TL.

















8 / 13 HONDA CİTY 2024 MODEL YILI FİYAT LİSTESİ

Versiyonu: 1.5 L VTEC Benzin. Donanımı: Executive. Şanzıman Tipi: Otomatik. Fiyatı: 1.255.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.030.000 TL.

9 / 13 HONDA HR-V E:HEV 2024 MODEL YILI SUV FİYAT LİSTESİ

Versiyonu: 1.5 L Hibrit. Donanımı: Elegance. Şanzıman Tipi: Otomatik. Fiyatı: 1.865.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.725.000 TL. Versiyonu: 1.5 L Hibrit. Donanımı: Advance. Şanzıman Tipi: Otomatik. Fiyatı: 1.927.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.787.000 TL. Versiyonu: 1.5 L Hibrit. Donanımı: Style. Şanzıman Tipi: Otomatik. Fiyatı: 2.050.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.910.000 TL.





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