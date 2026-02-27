Vatandaşlık maaşında 9 bin 358 TL detayı: Devlet maaş verecek, kimler faydalanacak?

Vatandaşlık maaşı olarak bilinen "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Programı"nda sona gelindi. Asgari ücretin üçte biri altında gelire sahip ailelere nakit destek, konut yardımı ve çocuk desteği sağlanacak. Başvurular E-Devlet üzerinden alınacak, tüm yardımlar tek bir kartta toplanacak. Peki vatandaşlık maaşından kimler faydalanacak? Vatandaşlık maaşı başvuruları nereden, nasıl yapılacak? Vatandaşlık maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte tüm detaylar...

Kamuoyu tarafından "vatandaşlık maaşı" olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Programı'nda detaylar netleşti.



Vatandaşlık maaşından kimler faydalanacak?

Asgari ücretin üçte birinden az gelire sahip aileler bu destekten yararlanabilecek. Mevcut asgari ücrete göre bu, toplam geliri 9 bin 358 liranın altında olan haneleri kapsayacak.

Vatandaşlık maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Program kapsamında ailelere üç farklı senaryoya göre nakdi destek sağlanacak.

Birinci seçenek: Nakit %20, konut %15, çocuk %5.

Aileye asgari ücretin yüzde 20'si oranında nakdi destek sağlanacak. Konut ve çocuk başlığı altında da ek destekler verilecek. Konut başlığında asgari ücretin yüzde 15'i kadar elektrik, doğalgaz, barınma ve yakacak yardımı yapılacak. Çocuk yardımında destek oranının ise asgari ücretin yüzde 5'i olması planlanıyor.

İkinci seçenek: Nakit yüzde 17, konut yüzde 12, çocuk yüzde 5.

NTV'de yer alan habere göre, diğer senaryo, desteğin asgari ücretin yüzde 17'si oranında verilmesi. Böyle olursa konutta destek oranı yüzde 12, çocuk yardımında destek oranın da yüzde 5 olacak.

Üçüncü seçenek: Nakit yüzde 15, konut yüzde 10, çocuk yüzde 5

Asgari ücretin yüzde 15'i kadar destek. Konutta destek oranının yüzde 10, çocuk yardımında destek oranının da yüzde 5 olması planlanıyor.

NTV'de yer alan habere göre; tüm yardımlar tek bir kartta toplanacak; bazı ödemeler nakit çekilebilecek, bazıları ise kartla gıda ve temizlik gibi ihtiyaçlarda kullanılabilecek.