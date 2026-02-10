Yeni Clio yola çıktı: Satış fiyatı belli oldu

1 milyon 799 bin liradan başlayan liste fiyatıyla otomobil severlerin karşısına çıkan Clio’da, lansmana özel ilk 1000 müşteri için 50 bin TL indirim uygulanacak. Mevcut Clio sahiplerine ise takas desteği ile birlikte 1 milyon 699 bin liradan başlayan fiyatlar sunuluyor.