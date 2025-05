18 yıl önce batırılan sahil güvenlik botuna 'anı dalışı'

"BÖLGEMİZİ MİSAFİRLERİMİZE TANITIYORUZ"





Kaymakam Solmaz, "Malumunuz bu yıl turizm sezonunu canlandırmak için mayıs ayını dalış ayı ilan etmiştik, 'Dive in May' sloganıyla. Bu bağlamda farklı dalış noktalarında etkinlikler düzenledik. Bugün de 2007 yılında batırılmış olan SG-120 botumuza burada görev yapan sahil güvenlik askerlerimizin, görevlilerimizin anısına ve buradaki dalış noktalarımızın turizm için canlandırılması amacıyla bir etkinlik düzenledik. Hakikaten bölgemiz dalış destinasyonu olarak çok önemli bir bölge ve bu açıdan da her alanda yaptığımız etkinliklerle bölgemizin ne kadar güzel alanlara sahip olduğumuzu tüm yerli ve yabancı misafirlerimize tanıtmış oluyoruz" dedi.