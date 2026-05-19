1877’de ne oldu?





Bilim dünyasının en büyük endişesi ise tarihin en güçlü El Nino olaylarından biri olarak kabul edilen 1877-1878 dönemi. O yıllarda Hindistan, Çin, Brezilya ve birçok bölgede büyük kuraklıklar yaşandı. Tarımsal üretim çöktü, su kaynakları tükendi ve milyonlarca insan açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Araştırmalara göre söz konusu felaket nedeniyle 50 milyondan fazla insan hayatını kaybetti. Tarihçiler bu dönemi “insanlık tarihinin en büyük çevresel felaketlerinden biri” olarak tanımlıyor.





Doç. Dr. Doğukan Doğu Yavaşlı’ya göre bazı iklim modelleri, 2026 için 1877’ye benzer büyüklükte bir sinyal veriyor:





“Bazı tahminler, Nino 3.4 indeksinde +3 derece civarında bir zirve öngörüyor. Bu değer 1997-98 ve 2015-16 olaylarının üzerine çıkabilir. Fiziksel büyüklük açısından 1877’ye benzer bir tabloyla karşılaşabiliriz.”











