26 milyar liralık dev proje: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek

Trafik süresi 40 dakikadan 8 dakikaya düşecek





Sözleşmenin imzalanması ve yer tesliminin yapılmasının ardından güzergah üzerinde incelemelerde bulunan AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, projenin sadece bir yol çalışması olmadığını, şehrin çehresini değiştirecek bir dönüşüm hamlesi olduğunu belirtti. Kavşak noktalarını ve tünel güzergahlarını yerinde inceleyen Çağlayan, şu açıklamalarda bulundu:

"Zonguldak çevre yolu olarak adlandırdığımız Zonguldak için de çok önemli bir yere sahip olan Zonguldak’ın geleceği adına şehrimizin, şehircilik ve trafik anlamında gelişmesi, güzelleşmesi anlamında da çok farklı katma değer sağlayacak olan çevre yolumuzun ihalesi yapılmıştı. 2 gün öncesinde sözleşmesi yapılarak firma artık yeri teslim aldı. Projesinin başlangıç ve bitiş noktasına aynı zamanda mahalle ve mevkilerimize ayrılacak farklı seviyedeki kavşaklarımızın nerelerde başlayacağını, nerelerde biteceğini vatandaşımıza anlatmak için yerleri gezdik. Bunları anlatmak, paylaşmak, vatandaşlarımızdan gelen sorulara cevap verebilmek adına bugün bu çalışmaları gerçekleştirdik. 26,4 milyar TL gibi aslında dev bir bütçe ile biz bu hizmeti Zonguldaklı hemşerilerimize yetiştireceğiz. Kavuşturacağız. İnşallah açılışını yapmak da bizlere nasip olur. Çünkü çok önemli bir proje. Sadece ve sadece bir karayolu veya tünel çalışması değil. Karayolunun tünellerimizin çıktığı farklı seviye kavşakların olduğu yerleri de değişip, dönüştürebilecek bir potansiyele sahip. Normal şartlarda tünelin girdiği ikinci makas mevkiinden Ilıksu mevkiine trafiğin olmadığı zamanlarda 20-25 dakika gibi zaman içerisinde gelebilirken trafikle birlikte 35-40 dakikalara varan bu zaman dilimi şimdi tünellerimiz bittikten sonra 7-8 dakikaya düşecek. Hem çevre kirliliği hem emisyon ve yakıt tasarrufu da sağlayacak. Proje bizler için çok önemliydi. Çalıştık. Kovaladık. Koşturduk. Emek verdik. Gayret sarf ettik. İnşallah bitişiyle birlikte de başarılı olmuş olacağız. Bu projede emeği olan kıymetli milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Değerli valimize, aynı zamanda Karayolları Genel Müdürümüze, Bölge Müdürümüze, Sayın Bakanımıza, talimatı veren işi sadece ve sadece millete hizmet olan çok kıymetli muhterem Cumhurbaşkanımıza da şükranlarımı sunuyorum. Zonguldaklı hemşerilerimize de hayırlı olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum."