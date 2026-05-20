3 gündür kayıptı: Yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı

13:5320/05/2026, Çarşamba
Samsun’un Canik ilçesinde 3 gün önce kaybolan Türkan Yener'in (85) ırmak yatağında cansız bedeni bulundu. Yeter'in kesin ölümü nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Canik ilçesi Kaleboğazı Mahallesi'nde 17 Mayıs'ta saat 22.00 sıralarında Türkan Yener'in kaybolduğu bilgisi, ailesi tarafından jandarmaya bildirildi.


Jandarma, AFAD ve NEZİR ekipleri, Yener'in bulunması için çalışma başlattı.


Ekipler, bugün saat 10.00 sıralarında bir kişinin Mert Irmağı içerisinde hareketsiz yattığı yönünde ihbar aldı.


İhbarı değerlendirip, bölgeye giden ekipler, 4 saatlik çalışmayla Yener'in cansız bedenine ulaştı.


İnceleme sonrası Yener’in cansız bedeni, Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na götürüldü.

Yeter'in kesin ölümü nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.


