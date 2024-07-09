44 kişinin öldüğü sitenin müteahhidinden akla ziyan açıklama: Mağduriyetim had safhada tahliyemi istiyorum

Müteahhit: Tutuklu olmamın hiç kimseye faydası yok

Sitenin müteahhidi ve zemin kattaki marketin de sahibi olan Hasan Çam da suçlamaları reddederek tahliyesini talep etti. İnşattan anlamayan, ilkokul mezunu olduğunu belirten Çam, kendisini şöyle savundu:

“Benim mesleğim gıda marketçiliği, inşaatın ‘İ'sinden anlamam, ilkokul mezunuyum. Ben inşaatı, işi bilen mimar, mühendis ve yapı denetim firmalarına verdim. Hasan Çam olarak sadece binanın finansörlüğünü yaptım. Maddi, manevi çok büyük kayıplarım oldu. Sahibi olduğum marketlerde yüzlerce çalışanım var. Tutukluluk olmamın hiç kimseye faydası yoktur. Yargılama elbette devam edecek ve tutuksuz yargılanmak istiyorum. Kaçma şüphem yok, işimin başında olmak zorundayım. 17 aydır tutukluyum ve mağduriyetim had safhaya geldi. Tahliyemi talep ediyorum.”