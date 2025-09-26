55 yıldır devam eden miras davası: Keşfi 4 gün sürdü! 5 milyar dolar değerinde

BÖLGE SİT ALANI DA İLAN EDİLDİ





Davalık alanın Konyaaltı Belediyesi sahil yolundan başlayan çok büyük bir alana tekabül ettiğini dile getiren Karaca, “Buraların ilk sahipleri bizim büyük büyük dedelerimiz. Buralarda öncesinde Kadastro Mahkemesi'nin Yargıtay tarafından birleştirilmeden önceki sonuca bağlanmış davalardaki taşınmazlar da var. Bu taşınmazlar üzerinde siteler ve yapılar kurulmuş. Ama kalan diğer büyük alanlar tamamen ekilip dikilmediği için yıllar içerisinde ağaçlarla bürünmüş, makilik ve çam ağaçlarıyla dolu. Yaklaşık iki sene önce bu alanlara ilişkin Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından bir çalışma yapıldı ve SİT kararı mevcut. Yani vatandaşlar tapularını elde edemedikleri gibi taşınmazlar üzerinde bir SİT kararı da bulunması nedeniyle dosya tamamen bir kargaşa içerisinde" diye konuştu.