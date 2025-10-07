650 ton saman balyası kundaklandı: Yaklaşık maddi zarar 2 milyon lira

AFAD İl Müdürü Atila Altunbulak, yaptığı açıklamada, yangın ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ekibin sevk edildiğini belirtti. Altunbulak, "Çerikli, Delice, Yahşihan ve Merkez ilçe belediyeleri yangına müdahale etmiş durumda. MKE ekiplerinden de destek istedik. İl Özel İdaresi iş makinası desteği olarak ekskavatör gönderdi. Çalışmalar devam ediyor. Çok şükür rüzgar da sakin, burası çevrili bir alan. Kontrollü şekilde itfaiye ekipleri olaya müdahale ediyor. Yakında bina yok. Rüzgar bu şekilde devam ederse yangını kontrollü biçimde söndürmüş oluruz" dedi.



