70’lerin trafik polisi üniforması ve klasik aracıyla İstanbul'u geziyor

Klasik otomobiliyle etkinliklere katılan İbrahim Varol, 1970'li yıllarda trafik polislerin giydiği üniformasıyla kendisi gibi nostaljiyi seven sürücülere temsili ceza kesip gülümsemelerini sağlıyor.
İstanbul'da özel bir firmada denetim şefi olarak çalışan 44 yaşındaki İbrahim Varol, gençlik yıllarında nostaljik araçlar, kıyafetler ve eşyalara ilgi duymaya başladı.
Yaklaşık 10 yıl önce hep almak istediği 1973 model klasik otomobile kavuşan Varol, zamanla gardırobunu da araca uygun nostaljik kıyafetlerden seçti.
Bunlara bir de 70'li yılların trafik polisi üniformasını ekleyen, bu kıyafetiyle klasik otomobil festivallerine katılıp sosyal medya hesabı için içerik üreten Varol, beyaz eldivenleri, şapkası, üniforması ve elinde telsiziyle etkinliklerde boy gösteriyor.
"Kendi tasarladığım nostaljik, sembolik bir cezam var"
İstanbul'un tarihi semtlerinden Balat'ta trafik polisi kıyafetiyle bir araya gelen Varol, nostaljiye ilgisini ve insanlardan aldığı tepkileri anlattı.
Varol, nostaljiyi yaşamayı ve yaşatmayı çok sevdiğini, klasik otomobil tutkunu olduğunu, her yıl boş zamanlarında etkinliklere ve festivallere katıldığını söyledi.
Bu etkinliklere trafik polisi üniformasıyla da katıldığını dile getiren Varol, "Belki dünyada ilktir ya da tektir. En neşeli, keyifli ceza kesen benimdir. İnsanlar etkinliklerde koluma giriyor, 'Memur Bey, aracıma ceza keser misiniz, aracımın yanına gidip fotoğraf çekilebilir miyiz?' diye soruyor. Onlar mutlu oldukça ben de mutlu oluyorum. Yanlarına gidiyorum, güzel ve neşeli bir ortam oluşuyor. Kendi tasarladığım nostaljik, sembolik bir cezam var. Festivale katılan insanlara veriyorum, hatıra oluyor. Baktıkça bizi hatırlıyorlar." diye konuştu.
Varol, küçükken "vosvos" araçları çok sevdiğini, arkasından koşarak ağladığını anlatarak, şöyle devam etti:
"Büyüdükçe içinizdeki nostalji aşkı da yaşla beraber büyüyor. Geldiğimiz bu noktada da tarih kokan, nostaljik olan tüm eşyayı, ambiyansı olan her yeri çok seviyorum. Yeni nesillere, hiç görmemiş çocuklara bu aracı sıkılmadan anlatıyorum. Bu araçlar yarım asrı devirdi, göremeyen çok çocuk var. Anlatmak benim çok hoşuma gidiyor, keyif alıyorum. Belki ileride büyüdüklerinde onlar da böyle bir araba alabilir, bizden sonraki nesil bayrağı bizden teslim alır."
Otomobilini elinden geldiği kadar şık giyinerek kullanmayı sevdiğini belirten Varol, diğer klasik otomobil sahiplerinin de araçlarını kullanırken dönemine uygun giyinmesinin çok güzel olabileceğini söyledi.
Varol, trafik polisi gibi giyinme fikrinin kendiliğinden oluştuğunu dile getirerek, "Gittiğim etkinliklerde böyle bir şeyin eksikliğini gördüm. Detaylı düşündüm, 'Neden olmasın?' dedim. Muhasebesini yapınca güzel bir şey çıkacağını düşündüm." ifadelerini kullandı.
Üniformanın parçalarını bir araya getirdikten sonra ortaya güzel bir şey çıktığını kaydeden Varol, Alman klasik otomobil etkinliklerinde Alman polisi, "Anadol" gibi yerli otomobil etkinliklerinde Türk polisi olarak yer aldığını anlattı.
"Lakabım 'Komiserim' oldu"
Varol, Yeşilçam filmlerini de çok sevdiğini belirterek, "Yeşilçam aşkı, eski İstanbul'u, eski otomobilleri görerek başladı. Baktık artık içimize işledi, 'Biz de bir şeyler yapalım, unutulmuşları hatırlatalım.' dedim. Sosyal medya hesabımda Yeşilçam'dan müziklerle birlikte küçük içerikler yapıyorum." diye konuştu.
Trafikte de oldukça olumlu tepkiler aldığını aktaran Varol, şunları kaydetti:
"Kornalar, maşallahlar, tebrikler... Bunları görüyorum, hoşuma gidiyor. Işıklarda sohbetlerimiz oluyor. Birbirini tanımayan insanlarla o 60 saniyelik süreçte kaynaşabiliyorsunuz. Şu an benim lakabım 'Komiserim' oldu. Etkinliklerde ismimi kullanmıyorlar, 'Amirim, komiserim hoş geldin.' diyorlar. İnsanların aklında öyle kalmak hoşuma gidiyor. Bu üniformayı bazen giymiyorum, dönemsel kıyafetler de giyiyorum. O zaman da 'Niye giyinmediniz amirim?' diye soruyorlar."