70’lerin trafik polisi üniforması ve klasik aracıyla İstanbul'u geziyor

Varol, küçükken "vosvos" araçları çok sevdiğini, arkasından koşarak ağladığını anlatarak, şöyle devam etti:





"Büyüdükçe içinizdeki nostalji aşkı da yaşla beraber büyüyor. Geldiğimiz bu noktada da tarih kokan, nostaljik olan tüm eşyayı, ambiyansı olan her yeri çok seviyorum. Yeni nesillere, hiç görmemiş çocuklara bu aracı sıkılmadan anlatıyorum. Bu araçlar yarım asrı devirdi, göremeyen çok çocuk var. Anlatmak benim çok hoşuma gidiyor, keyif alıyorum. Belki ileride büyüdüklerinde onlar da böyle bir araba alabilir, bizden sonraki nesil bayrağı bizden teslim alır."