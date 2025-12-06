Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Osmaniye
Adana- Gaziantep otoyolunda meydana gelen feci kazada yolcu otobüsü tıra çarptı: 6 kişi öldü 11 kişi yaralandı

Adana- Gaziantep otoyolunda meydana gelen feci kazada yolcu otobüsü tıra çarptı: 6 kişi öldü 11 kişi yaralandı

10:196/12/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yolcu otobüsünün TIR'a çarptığı kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Adana- Gaziantep otoyolu Bahçe ilçesi Ayran Tüneli yakınlarında meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen SEÇ turizme ait 27 AVD 454 plakalı yolcu otobüsü, aynı güzergahta 06 CSZ 652 plakalı TIR'a çarptı. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

İhbarla bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.




 Otoyolun Gaziantep yönü kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılırken, ulaşım kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.







#osmaniye
#tır
#yolcu otobüsü
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
11. YARGI PAKETİ SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: 11. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi? İnfaz düzenlemesi ya da genel af var mı?