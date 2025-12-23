Yeni Şafak
Adana'da adadaki kaçak işletmelerin yıkımı için işlem başlatıldı

Adana'da adadaki kaçak işletmelerin yıkımı için işlem başlatıldı

14:3923/12/2025, Salı
DHA
Adana’da, polis ekipleri Seyhan Baraj Gölü üzerinde bulunan ve 'Amerikan Adası' olarak bilinen Menderes Adası'nda taşkınlığa neden olan esnafı adadan çıkardı. Esnafın yaktığı iş yerlerindeki alevler TOMA'larla söndürüldü. Adanın boşaltılmasının ardından iş makineleri yıkıma başladı.

Adana’da Amerikan Adası olarak bilinen bölgede yıkım sırasında ortalık savaş alanına döndü. Yıkıma tepki gösteren bazı esnaf iş yerlerini ateşe verirken, bir kişi bıçakla kendisine zarar verip iş makinelerinin bölgeye girmesini engellemeye çalıştı.


Uzun yıllardır tartışma konusu olan Merkez Çukurova ilçesi Göl Mahallesi Menderes Bulvarı üzerindeki Amerikan Adası’nda yıkım süreci bugün başladı. Yapılan incelemelerde imar mevzuatına aykırı olduğu belirlenen ve özellikle bici bici gibi ürünlerin satılmasıyla bilinen işletmelere verilen sürenin dolmasının ardından, ekipler sabah saatlerinden itibaren bölgeye geldi.

Polis tedbirleri arasında Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait kepçelerin adaya girmesiyle birlikte gerginlik başladı. Bazı esnaf yıkıma tepki gösterirken, bir vatandaş bıçakla kendisine zarar vererek polis ve iş makinelerinin alana girmesini engellemeye çalıştı. Polis ekipleri, kendisine zarar veren kişiyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.



Öte yandan, bazı iş yeri sahiplerinin, yıkımı protesto etmek amacıyla iş yerlerini ateşe verdi. Çıkan yangınlara TOMA ile müdahale edilerek alevler kontrol altına alındı. Olaylar sırasında polise direnen bazı kişilerde gözaltına alındı.


Bölgede alınan tedbirlerle yıkımı sürüyor.


