Adana'da adadaki kaçak işletmelerin yıkımı için işlem başlatıldı

Uzun yıllardır tartışma konusu olan Merkez Çukurova ilçesi Göl Mahallesi Menderes Bulvarı üzerindeki Amerikan Adası’nda yıkım süreci bugün başladı. Yapılan incelemelerde imar mevzuatına aykırı olduğu belirlenen ve özellikle bici bici gibi ürünlerin satılmasıyla bilinen işletmelere verilen sürenin dolmasının ardından, ekipler sabah saatlerinden itibaren bölgeye geldi.