Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Akıntıya kapılıp bir kilometre sürüklendi: Çalılara tutunarak hayatta kaldı

Akıntıya kapılıp bir kilometre sürüklendi: Çalılara tutunarak hayatta kaldı

00:3723/05/2026, Cumartesi
DHA
Sonraki haber

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dereye düşerek akıntıya kapılıp, suda bir kilometre sürüklenen bir kişi, çalılara tutunarak hayatta kaldı. Konuşma güçlü çektiği ve yanında kimliği de bulunmayan erkek, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi’nde bulunan Bedre Deresi’nde meydana geldi. İddiaya göre, dere kenarında oturan ve dengesini kaybederek suya düşen yaklaşık 30 yaşlarındaki bir erkek, akıntıya kapıldı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bölgede çalışma başlatan ekipler, akıntıya kapılan kimliği henüz öğrenilemeyen kişiyi yaklaşık 1 kilometre ileride dere içerisindeki çalılıklara tutunmuş halde buldu. Soğuk suda uzun süre kaldığı öğrenilen vatandaş, ekiplerin dikkatli müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

lk müdahalesi olay yerinde yapılan vatandaş, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Polis, alkollü olduğu iddia edilen, yanında kimliği bulunmayan ve konuşmakta güçlük çektiği belirlenen vatandaşın kimlik tespiti için çalışma başlattı.

#Bursa
#Akıntı
#Kurtarma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Beşiktaş’ın Avrupa’daki muhtemel rakipleri belli oldu