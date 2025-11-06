‘Altındağ' efsanesi gerçek oldu: 71,5 milyar liralık rezerv bulundu









Eşref Sağlam da "Sondaj çalışmaları yapılıyor. Dağın ismi de eskiden beri Altındağ'dır. Buradaki çalışma uzun zamandır yapılıyor. Alacahan'ın geleceği için en iyi hizmeti vermelerini istiyoruz. Buradaki halkı da gözetmeleri lazım. Halkın çıkarlarını da sağlamaları lazım" ifadelerini kullandı.









Köyün yaşlıları arasında yer alan Ali Paslı (88) da eskiden beri Altındağ'ı bildiklerini belirterek, "Büyüklerimiz bize burada çok eskiden altın bulunduğunu ama geri kapatıldığını söylemişlerdi. O nedenle biz adını hep Altındağ olarak bildik" dedi.

Köylüler, tarama yapılan sahanın yerleşim yerine çok yakın olması nedeni ile maden işletmesi açıldığında köyün taşınma ihtimali olmasının endişesi taşıdıklarını da dile getirdi.




































