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Alzheimer hastası yaşlı adam çıkan yangında kurtarılamadı

Alzheimer hastası yaşlı adam çıkan yangında kurtarılamadı

15:0622/03/2025, السبت
DHA
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<p>Ermenek ilçesi Kayaönü köyünde, Mustafa ve Şerife Sak'ın (73) yaşadığı 2 katlı evde, saat 03.00 sıralarında yangın çıktı.</p>
Ermenek ilçesi Kayaönü köyünde, Mustafa ve Şerife Sak'ın (73) yaşadığı 2 katlı evde, saat 03.00 sıralarında yangın çıktı.

Karaman'da, gelininin telefonuna uyanıp sahura kalkan Şerife Sak, yangını fark edip evden çıktı. Eşi Alzheimer hastası Mustafa Sak (84) ise hayatını kaybetti.

Ailenin gelinleri Ayşe Sak'ın cep telefonuyla araması üzerine sahur için uyanan Şerife Sak, evdeki yangını fark etti.


Alevlerin arasından kendini dışarı atan Sak, evdeki Alzheimer hastası eşi Mustafa Sak'ın kurtarılması için de çevredekilerden yardım istedi.


Komşularının ihbarıyla adrese, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Yangına müdahale eden ekipler, Mustafa Sak'ın cansız bedenine ulaştı.


Sak'ın cesedi, otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.


Soğutma çalışmalarının öğle saatlerine kadar sürdüğü yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. İtfaiye ve jandarma ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

#Karaman
#Yangın
#Alzheimer Hastası
#Mustafa Sak

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