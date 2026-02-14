Ankara’da kimyasal reaksiyon paniği: Yağmurun ardından duman ve koku başladı

AFAD ekipleri gelip burada inceleme yaptılar. Zehirli olduğunu düşünerek, durumun hem çevre hem insan sağlığı açısından sıkıntılı olabileceğini düşünerek 112 ekiplerini aradım. Gelip inceleme ve gaz ölçümleri yaptılar. Herhangi bir sıkıntılı durum olmadığını söylüyorlar. Ama etrafa yayılan berbat bir koku var. Tarif edilmeyecek düzeydeki ağır bir koku bu" şeklinde konuştu.