Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Ankara'da korkunç kaza: Araba köprüden düştü

Ankara'da korkunç kaza: Araba köprüden düştü

08:115/10/2025, Pazar
AA
Sonraki haber

Başkentte kontrolden çıkarak köprüden düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Sabit Mert Çakırer yönetimindeki 06 EA 2482 plakalı otomobil, Ankara-Samsun kara yolunda kontrolden çıkarak Mamak Köprüsü'nden alt yola düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışan sürücü, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü Çakırer, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

#Ankara
#Köprü
#Araba
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Görme biçimleri