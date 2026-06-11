Ankara’nın yeni stadı için iki bakandan ortak paylaşım: 'Nice 'Bizim Çocuklar' yetişecek'

Ankara’da 2018 yılında yıkılan 19 Mayıs Stadyumu’nun yerine TOKİ tarafından inşasına başlanılan yeni stadyum kompleksinde çalışmalar aralıksız sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde yürütülen, yapımı büyük ölçüde tamamlanan stadyum, 160 bin metrekare kapalı alan üzerine UEFA ve FIFA kriterlerine göre inşa ediliyor.