Annesini bıçaklayıp dehşet saçtı: Ağır yaralı kadın yaşam savaşını kaybetti

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen İsmail S., henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Ayşe S. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail S., annesini bıçaklayarak ağır yaraladı. Daha sonra kendisini de bıçaklayan şüpheli evden dışarı çıktı.