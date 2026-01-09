Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
Antalya’da hortum dehşeti: Evlerin çatısı uçtu, ağaçları kökünden söktü, otomobil ters döndü

Antalya’da hortum dehşeti: Evlerin çatısı uçtu, ağaçları kökünden söktü, otomobil ters döndü

09:019/01/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber

Antalya’nın Manavgat ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan hortum, Karacalar ve Sülek Mahallelerinde seralarda ve evlerde büyük hasara yol açarken, hortumun havaya savurup ters döndürdüğü otomobil bir kişinin yaralanmasına sebep oldu.

Manavgat-Akseki yol ayrımından başlayarak D-400 Karayolunun üst kısmında etkili olan hortum Karacalar ve Sülek Mahallelerinde çok sayıda serayı yerle bir ederken, büyük bölümü Sülek Mahallesi’nde olmak üzere 5-6 tane evin çatısını uçurdu. Geçtiği güzergahta ağaçları kökünden söken hortum, Sülek Mahallesi’nde evin önünde park halindeki FİAT marka otomobili yaklaşık 4 metre savurup traktörün üzerine fırlattı.


Otomobilin savrulması sırasında yakında bulunan 20 yaşındaki Sude Kiraz yaralandı. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Sülek Mahalle Muhtarı Ercan Mutlu, köylerinde zararın büyük olduğunu belirterek "Ne olduğunu anlayamadık. Dışarı çıktığımızda uçan çatıları, yıkılan ağaçları ve ters dönen aracı gördük. Hayvan ahırlarının duvarları yıkıldı. Hayvanlar sağlam kalan ahırlara aktarıldı" dedi.



İhbar üzerine Sülek Mahallesi’ne Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, AFAD ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu’na bağlı ekipler sevk edildi.


Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, Sülek ve Karacalar Mahallelerinde incelemelerde bulundu. Evlerinin çatısı uçan, aracı zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Metin, bazı seraları gezerek zarar durumu hakkında bilgi aldı.


Karacalar Muhtarı Şevket Kaplan ise hortumun Akseki yol ayrımından köylerine doğru geldiğini belirterek "Evimde otururken bir uğultuyla dışarı çıktım ve sesin hızla uzaklaştığını duydum. Köy içerisinde bazı evlerin çatısı uçtu. Aşağıda çok sayıda sera zarar gördü" dedi.


#antalya
#hortum
#fırtına
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cenaze namazı nasıl kılınır? Nasıl niyet edilir? Cenaze namazı kaç rekattır?