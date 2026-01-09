Antalya’da hortum dehşeti: Evlerin çatısı uçtu, ağaçları kökünden söktü, otomobil ters döndü

Manavgat-Akseki yol ayrımından başlayarak D-400 Karayolunun üst kısmında etkili olan hortum Karacalar ve Sülek Mahallelerinde çok sayıda serayı yerle bir ederken, büyük bölümü Sülek Mahallesi’nde olmak üzere 5-6 tane evin çatısını uçurdu. Geçtiği güzergahta ağaçları kökünden söken hortum, Sülek Mahallesi’nde evin önünde park halindeki FİAT marka otomobili yaklaşık 4 metre savurup traktörün üzerine fırlattı.



