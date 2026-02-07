Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya'da Oba Çayı taştı: İşletmelere ait çardaklar sular altında kaldı

Antalya'da Oba Çayı taştı: İşletmelere ait çardaklar sular altında kaldı

18:567/02/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber

Antalya’nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası Oba Çayı’nın taşmasıyla, dere yatağına yakın iki işletmeye ait çardaklar sular altında kalarak hasar gördü. Alacami çevresinde yamaçlardan gelen suların dereyle birleşmesi sel görüntülerine neden olurken, taşkın dron ile görüntülendi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde dün akşam etkili olan sağanak nedeniyle Oba Çayı’nın taşması sonucu işletmelere ait çardaklar sular altında kaldı.

Alanya’nın Oba Mahallesi Alacami çevresinde dün akşam etkili olan sağanak yağışın ardından Oba Çayı taştı. Kısa sürede debisi yükselen çayın taşmasıyla birlikte dere yatağına yakın iki işletmeye ait çardaklar sular altında kaldı.

İşletmelerde hasar meydana gelirken, yaşanan su baskını dron ile görüntülendi. Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte Alacami yolu üzerinde bulunan kayalıklardan yoğun şekilde sular aktı.

Yamaçlardan gelen yağmur suları dere sularıyla birleşerek çevrede adeta sel görüntüsü oluşturdu.

Ortaya çıkan manzara, bölgede doğal afeti andıran görüntülerin oluşmasına neden oldu.

15 yıldır Alanya’da olmasına rağmen böyle bir su taşkını görmediğini söyleyen Mehmet Duvarcı, "15 senedir Alanya’dayım. Buralara çok gider gelirdim. Su kuvvetli olduğu için sağı solu yıktı.

Suyun debisine bakmaya geldim buraya. Gördüm ki felaket durumda. İlk defa bu kadar suyun aktığını gördüm. Toroslar’dan gelen sular buradan aşağıya doğru Akdeniz’e gidiyor. İki işletme de zarar görmüş" dedi.

#Antalya
#Alanya
#Oba Çayı
#taşkın
#işletme
#çardak
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ANKARA TOKİ KURA TARİH AÇIKLAMASI 2026: TOKİ Ankara çekilişi ne zaman, bu hafta mı? 2026 TOKİ kura takvimi Ankara, İstanbul ve İzmir tarihi açıklandı mı?