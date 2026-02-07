Antalya'da Oba Çayı taştı: İşletmelere ait çardaklar sular altında kaldı

Antalya’nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası Oba Çayı’nın taşmasıyla, dere yatağına yakın iki işletmeye ait çardaklar sular altında kalarak hasar gördü. Alacami çevresinde yamaçlardan gelen suların dereyle birleşmesi sel görüntülerine neden olurken, taşkın dron ile görüntülendi.
Alanya’nın Oba Mahallesi Alacami çevresinde dün akşam etkili olan sağanak yağışın ardından Oba Çayı taştı. Kısa sürede debisi yükselen çayın taşmasıyla birlikte dere yatağına yakın iki işletmeye ait çardaklar sular altında kaldı.
İşletmelerde hasar meydana gelirken, yaşanan su baskını dron ile görüntülendi. Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte Alacami yolu üzerinde bulunan kayalıklardan yoğun şekilde sular aktı.
Yamaçlardan gelen yağmur suları dere sularıyla birleşerek çevrede adeta sel görüntüsü oluşturdu.
Ortaya çıkan manzara, bölgede doğal afeti andıran görüntülerin oluşmasına neden oldu.
15 yıldır Alanya’da olmasına rağmen böyle bir su taşkını görmediğini söyleyen Mehmet Duvarcı, "15 senedir Alanya’dayım. Buralara çok gider gelirdim. Su kuvvetli olduğu için sağı solu yıktı.
Suyun debisine bakmaya geldim buraya. Gördüm ki felaket durumda. İlk defa bu kadar suyun aktığını gördüm. Toroslar’dan gelen sular buradan aşağıya doğru Akdeniz’e gidiyor. İki işletme de zarar görmüş" dedi.