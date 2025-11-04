Antalya’da uyuşturucu imalathanesine operasyon: 1,8 milyon sentetik ecza hap ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Kasım Cumartesi günü Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde imalathane olarak kullanılan adrese düzenlenen ilk operasyonda, 1 milyon 50 bin sentetik ecza hap, 1 milyon 400 bin hap üretebilecek 550 kilogram hammadde, sentetik ecza imalatında kullanılan makineler, 2 milyon 400 bin boş kapsül, 2 hassas terazi ele geçirildi.