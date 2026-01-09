Antalya'nın falezleri dünyada tek: 9 kilometre uzunluğa sahip

JEOLOJİK MİRAS





Bu doğa harikasının bir jeolojik miras olduğunu ifade eden Prof. Dr. Dipova, 2024 yılındaki koruma statüsü değiştiğindeki falezler üzerinde düz sınıra dikkati çekerek, bu sınırın sağı ve solu arasında hiçbir fark olmadığını söyledi.





Prof. Dr. Nihat Dipova, "Söz konusu falezin yüzünde dağ keçisi bile ayakta duramaz. Kimsenin tahribat yaptığı yok bu kesimde. Karayolları ve DSİ'nin taş duvar merdivenleri var ve bunlar da sökülürse doğa kalan izleri 2 yıl içinde siler" dedi.