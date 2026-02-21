Antika tutkusu ile bodrum katını müzeye çevirdi

Bazı eşyaları sahiplerinden rica ederek, bazılarını ise ücret karşılığında aldığını ifade eden İmat, "15 yıl boyunca gittiğim köylerde bir köşede atıl duran ya da çöpe atılmak üzere olan eşyaları değerlendirdim. Bir kısmını hediye aldım, bir kısmını satın aldım. Ayrıca antika gruplarında paylaşımlar yapıyor, mezatlara katılıyoruz. Bu iş bana büyük moral veriyor. Koleksiyonumda bin 200’ün üzerinde obje bulunuyor. Koleksiyonumda eski radyolar, plaklar ve ulusal sanatçıların kasetleri özel bir yer tutuyor. Koleksiyon için bugüne kadar yaklaşık 250-300 bin lira harcamışımdır. En eski parçalar arasında Osmanlı dönemine ait bir kama ile 100 yılı aşkın geçmişi olduğu düşünülen bir kemençe bulunuyor" diye konuştu.