Araçta yanmış cesedi bulunmuştu: Öldürüldüğü ortaya çıktı

20:4916/01/2026, Cuma
DHA
<p>Hacı Ali Tuncer'in cesedi yanmış kamyonette bulundu</p>
Hacı Ali Tuncer'in cesedi yanmış kamyonette bulundu

Antalya Gazipaşa'da yanmış bir kamyonette cesedi bulunan Hacı Ali Tuncer'in, öldürüldükten sonra aracının yakıldığı tespit edildi. Jandarma ve JASAT ekiplerinin yürüttüğü soruşturma sonucu gözaltına alınan 4 şüpheliden Atuf Özdemir tutuklanırken, diğer 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gazipaşa'da ihbar üzerine müdahale edilen araç yangınında Hacı Ali Tuncer'in yanmış cesedi bulundu ve jandarma olayın kaza ya da cinayet olup olmadığını belirlemek için soruşturma başlattı.

Yapılan incelemeler sonucunda Tuncer'in öldürüldükten sonra aracın yakıldığı kesinleşirken, olayla bağlantılı A.K. isimli şahıs jandarmaya teslim oldu.

Soruşturmayı derinleştiren JASAT ekipleri, cinayet şüphelisi olduğu iddia edilen Atuf Özdemir ile B.Ö. ve K.D.'yi Alanya'da bir eve düzenlenen operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan tüm şüpheliler, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan zanlılardan Atuf Özdemir tutuklanırken, diğer üç şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

