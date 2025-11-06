Yeni Şafak
Arnavutköy’de iki bina arasındaki istinat duvar çöktü

12:296/11/2025, Perşembe
IHA
İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde iki bina arasında bulunan istinat duvarı gece yarısı çöktü. Çöken duvar, bitişiğindeki iki binada hasara neden oldu. Olay yerine gelen polis ve belediye ekipleri bölgede inceleme başlattı.

Olay, sabah saat 05.30 sıralarında Arnavutköy ilçesi Anadolu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki bina arasında bulunan istinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Aynı zamanda duvarın bir kısmının bina boşluğunda balkon olarak kullanıldığı öğrenildi. Çökme sonucu duvar parçaları çevreye saçılırken, bitişikteki iki binada da yapısal hasar meydana geldi.



İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, çökme nedeniyle binalarda çatlaklar oluştuğu tespit edildi. Belediye ekipleri, binanın genel durumuna ilişkin detaylı incelemelerin ardından tahliye işlemlerine başlanabileceğini değerlendirdi.


Çökmenin yaşandığı alan ve hasar gören binalar dron kamerasıyla görüntülendi.


#arnavutköy
#yıkım
#istinat
