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Arnavutköy'de patates yüklü tır devrildi, tonlarca patates tarlaya döküldü

Arnavutköy'de patates yüklü tır devrildi, tonlarca patates tarlaya döküldü

19:2511/06/2025, Çarşamba
IHA
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İstanbul Arnavutköy'de seyir halinde olan patates yüklü bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Tonlarca patates tarlaya döküldü, yol ise trafiğe kapandı. Kapanan yol ve dökülen patatesler dron ile havadan görüntülendi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Arnavutköy ilçesi Hadımköy Mahallesi'nde gerçekleşti. Seyir halinde olan patates yüklü bir tır sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. 

 Devrilen tır içerisinde yüklü olan tonlarca patates tarım arazisine ve yola döküldü. 

Kaza nedeniyle Abdül Ezel Paşa Caddesi trafiğe tamamen kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. 

Devrilen tırın yakıt deposu delinerek yola yakıt aktı. Jandarma ekipleri kaza yeri ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Sürücünün ise olaydan yara almadan kurtuldu.

Devrilen tır ve dökülen patatesler dron kamerasıyla havadan görüntülendi. Tırın kaldırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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