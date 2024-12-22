Artvin'de heyelan paniği: Kaya ve taşlar eve doldu

Bölgede ekipler inceme başlatırken, korktuklarını dile getiren Sümbül Taşçı, "Saat 4.00'de uyurken seslere uyandık. Sanki deprem oluyor sandık. Eşimle arka odaya gittik ki, odanın camları kırılmış taşlar odaya dolmuş. Hala korkuyoruz. Evin içine girmiyoruz ama gidecek yerimiz de yok evde kalmak zorundayız. Yetkililerden yardım bekliyoruz” dedi.